El Atzeneta gana al Torrellano y confirma su mejoría

El Atzeneta abrió la jornada en casa midiéndose al Torrellano, un equipo de la zona alta. El encuentro era un examen para los taronja para confirmar si había un cambio de dinámica. Por su parte, el Ontinyent 1931, que jugó su encuentro el domingo frente al Jove Español, necesitaba volver a sumar de tres para dejar atrás un inicio de año complicado.

Los de Luis Navarro consiguieron vencer a los alicantinos por la mínima en un partido en el que pasaron pocas cosas. El duelo arrancó con una mejor versión del Atzeneta, que a los 30 segundos ya dio el primer susto. Moha asfixió al rival en la presión para robar y asistir a Bilal, que falló prácticamente a puerta vacía. La respuesta del Torrellano llegó minutos después con un lanzamiento lejano a la media vuelta que se perdió por encima de los dominios de Ferri.

La siguiente acción peligrosa fue taronja, con un disparo de falta lejano de Leo Ramírez que salió cerca de la cruceta. Los alicantinos dieron un paso adelante y a punto estuvieron de sorprender a la contra. Los visitantes insistieron y Raúl Ruiz rozó el palo. El Atzeneta también quiso tener protagonismo y, tras un córner que el Torrellano no consiguió despejar, Salva Martí finalizó la jugada con un disparo alto. A la contra lo volvieron a intentar los locales con una vaselina de Moha que no consiguió superar al guardameta. Sin goles se llegó al descanso.

La segunda parte fueron 45 minutos de mucho ruido y pocas acciones reseñables. Los primeros en intentarlo fueron los visitantes con un córner que finalmente no remataron entre los tres palos. Luispa protagonizó una de las mejores acciones de los suyos hasta el momento con un disparo que repelió el portero. A la media hora del segundo acto, Brian Triviño, que entró sustituyendo a Bilal, prácticamente en su primer disparo entre los tres palos consiguió inaugurar el marcador con un buen lanzamiento (1-0).

El Torrellano insistió, pero la defensa atzenetera se mostró sólida para guardar el resultado y sumar tres puntos que permiten coger aire respecto al descenso.

El domingo fue el turno para los de Roberto Bas, que recibieron en El Clariano al Jove Español, equipo en puestos de descenso. A pesar de ser dos equipos contrapuestos en la tabla, no fue un partido fácil para los blanc-i-negres, y el primer acercamiento estuvo protagonizado por los alicantinos con un peligroso centro que no encontró rematador. Los minutos pasaban sin ver un juego llamativo y con pocas acciones peligrosas: una del Jove Español con un buen lanzamiento que obligó a intervenir al guardameta Andreu, y una buena acción del Ontinyent 1931 en el tramo final de la primera parte en la que Rafa Martínez remató de cabeza fuera.

En la segunda mitad, de nuevo fueron los de Sant Vicent del Raspeig los primeros en crear peligro. A la contra, los alicantinos cercaron la portería de Andreu, pero Micó, de forma providencial, evitó el remate. Los de Roberto Bas fueron de menos a más y mostraron mayor ambición con llegadas al área y remates, aunque sin demasiado acierto. Alberto Oca lo intentó con un lanzamiento desde la frontal que obligó al guardameta visitante a intervenir.

El gol llegó en el minuto 77 a base de insistencia. Un centro desde la banda derecha no encontró rematador y, desde el costado izquierdo, lo volvieron a colgar para que Jorge García lo tocara lo justo de cabeza y anotara el tanto de la victoria (1-0). Iván Albert pudo sentenciar por partida doble, pero no tuvo suerte de cara a gol. El Ontinyent 1931 volvió al camino de la victoria y suma tres puntos para seguir con opciones de luchar por los puestos de playoff.