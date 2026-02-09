Bixquert redobla la presión con la cuarta movilización en cinco meses

Los vecinos de Bixquert han vuelto a movilizarse para exigir inversiones tras un nuevo corte de la Albereda de Xátiva. La cuarta manifestación en cinco meses comenzó a las 20.15 horas del pasado viernes, desde la plaza de la Bassa y concluyó a las 21.15 horas a las puertas del ayuntamiento.

La convocatoria, comunicada a la Subdelegación del Gobierno con diez días de antelación, terminó sin recepción municipal, según los organizadores, que reclaman un Plan Director con calendario público y presupuesto asignado.

La protesta, convocada por Vecinos Organizados del área de Bixquert, obligó a cortar la Albereda y contó con un dispositivo de Policía Local y Policía Nacional. Bajo el lema “Bixquert Existe, Bixquert Olvidado”, los convocantes estimaron una participación de en torno a 350 personas y subrayaron que las movilizaciones “son cada vez más numerosas”, lo que a su juicio evidencia "necesidades reales".

En el plano institucional, los organizadores lamentan que ningún representante saliera a atenderles. En particular, indicaron que esperaban al menos la presencia del concejal responsable, Pedro Aldavero, y aseguran que la falta de recepción "derivó en las primeras peticiones públicas de dimisiones".

Dos millones de euros de aportación

El trasfondo, apuntan, se remonta al pleno del 29 de enero, donde —según la plataforma— se expusieron magnitudes que sitúan en más de dos millones de euros anuales la aportación del área residencial por IBI, tasas, basura e impuesto de vehículos, una estimación elaborada a partir de datos trasladados por el concejal de Hacienda, Nacho Reig. El cálculo elevaría a 20 millones los ingresos en los últimos diez años. Como ejemplo de la escasez de inversiones, contraponen la iluminación de dos kilómetros de la CV-610 (Xàtiva–Genovés) con la falta de actuaciones previstas en la CV-620, que discurre por Bixquert.

La plataforma avanzó que registrará nuevas peticiones formales y mantendrá la agenda de movilizaciones "mientras no se concreten compromisos con hitos, plazos y dotación económica".