Usuarios de la línea C2 en Xàtiva: "Ya no puedo coger el tren que necesito, ahora me tocará pedirle a un familiar que me lleve"

Está siendo un lunes difícil en las estaciones ferroviarias de la Comunitat Valenciana. La huelga de maquinistas programada hasta el próximo miércoles está afectando de forma seria a las conexiones por tierra. Los usuarios de la línea C2 -entre Xàtiva y València- también ha visto como se suprimían muchos enlaces. Así, los trenes previstos para salida o llegada a hora punta están funcionando en un 75 % y el resto de enlaces -programados en otros horarios- sí están siendo suprimidos según las fuentes consultadas.

Las mismas fuentes explican que lo se ha intentando -como suele ocurrir en este tipo de movilizaciones sindicales- es respetar los horarios punta de primera hora mañana al tratarse de gente que va a trabajar o a estudiar. Pero los retrasos si están siendo continuos durante la mañana y van a ser palpables en toda la jornada. "Lo de esta tarde en la estación del norte de València puede ser un caos", aventuran las mismas fuentes.

La situación ya está afectando a muchos usuarios. En la estación de Xàtiva se ha registrado una cierta calma tensa. Muchos han sido los viajeros que han visto como la llegada del tren que tenían previsto coger se ralentizaba o tenían que coger el siguiente. Y muchos han decidido apostar por una alternativa.

Testimonios

Tras el el caso de Vicente Sisternes, vecino de Canals: "Tengo el coche en el taller por una reparación y he de ir a recogerlo. Estaba mirando las conexiones y no me viene ninguna bien. En un día normal habría llegado sin problemas, pero hoy no, porque hay huelga de maquinistas", ha comentado.

"He venido a ver los horarios, pero ya sabía que esto podía pasar. Ahora, me va a tocar llamar a mi cuñado para que venga a por mí y me lleve", ha explicado resignado antes de coger el teléfono móvil y empezar la llamada.

Mari Carmen Gomar, residente en un pueblo de la Vall d'Albaida, también ha acudido a la estación de la capital de la Costera y se ha visto afectada por la huelga. "Yo normalmente cojo un tren, pero hoy me va a tocar ir en autobús. Ya me lo han explicado".

"Al final en mi caso pues tengo solución. Alguna vez me había pasado, pero de forma muy residual. No tengo que pedir un favor ni nada parecido. Creo que llegaré bien, eso es lo importante. Aunque creo que sí he visto algún tren que ha venido vacío y no ha salido, aparcando en una zona a la que no pueden acceder los viajeros", ha apostillado.

Silvia Artigues también ha perdido la conexión que usa habitualmente: "Yo cojo todos los días un tren a las 10, pero me han dicho que no veía, que había salido el de antes. Ahora, me voy a poner en la cola para coger un autobús, esa conexión no la pierdo".

Noticias relacionadas

"Sí he visto a gente afectada. Yo creo que la mayoría sí sabe lo que pasa, lo de la huelga, pero te puedes despistar y llevarte una sorpresa. Creo que no me había pasado nunca algo así", ha finalizado.