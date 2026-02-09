Derrotas de los equipos del Xàtiva Voleibol de liga nacional en Almoradí y Manacor

Derrotas de los equipos del Club Voleibol Xàtiva que militan en ligas nacionales. El Familycash Xàtiva voleibol de la superliga2 masculina (liga de plata española) no consigue puntuar en la complicada cancha del líder de la categoría CV Almoradí, único conjunto de la Comunitat Valenciana junto a los de Xàtiva. El derbi autonómico se quedó en casa del Almoradí por un resultado de 3-0 (25-16/25-16/25-20). El Ahora Vóley Xàtiva de primera división nacional femenina grupo de ascenso, tampoco pudo sumar ningún punto en el pabellón Na Capellera y cedieron contra el CV Manacor de Baleares por 3-0 (25-23/26-24/25-12) con los dos primeros juegos muy igualados y cedidos por la mínima.

El Familycash Xàtiva voleibol masculino tuvo un desplazamiento complicado a la cancha del CV Almoradí, uno de los gallitos de la clasificación, que no dieron ninguna opción a los de Xàtiva. Los de Borja Reyes y Daniel Mata no se sintieron cómodos en pista en casi ningún momento del partido. En el primer set los locales consiguieron una ventaja importante en el marcador, lo que les permitió jugar con relativa comodidad. Con 19-13 sobrevino la lesión del setabense Pablo Pérez, que tuvo que retirarse del partido por molestias en la rodilla, obligando a recomponer las líneas del conjunto setabense. Finalmente, los locales ganaron por 25-16. En los inicios de la segunda manga el encuentro transcurrió igualado, con los de Xàtiva jugando con algo más de regularidad (8-6). Tres puntos consecutivos del Almoradí (11-6) obligaron a los técnicos setabenses a solicitar tiempo muerto para tratar de frenar la racha local. Se realizaron cambios tácticos, pero no fueron suficientes, y los de Xàtiva se descolgaron (16-9). Una ventaja cómoda para los locales, que dominaron claramente hasta el final. Mas igualado estuvo el tercer set, con 11-10 parecía que los de Xàtiva podían reconducir todavía el parcial, sin embargo, los locales estuvieron muy seguros, no cometieron demasiados errores. Con 14-10 los setabenses solicitaron tiempo muerto para tratar de que los de Almoradí no se alejaran más en el marcador. Los locales obtuvieron una ventaja de 20-15 a favor, y aunque los de Xàtiva siguieron luchando, los del Almoradí continuaron llevando la iniciativa y tuvieron controlado el partido, para finalmente hacerse con los tres puntos en juego.

Los máximos anotadores por el Xàtiva fueron Héctor Sala (12) y Lázaro Amorós (8). Por el CV Xàtiva jugaron: Pablo Pérez, Héctor Sala, Ferran García, Guillem García, Germán Llorens, Lázaro Amorós, Jordi Escandell, Nicolás Herencia, Sergio Peñalver, Pablo Climent, Pol Benlliure, Even Gómez y Alejandro Ferrando. Los de Xàtiva reciben el sábado día 14 de febrero a las 19 horas en el pabellón de Voleibol al CV Parla de Madrid.

En Primera División Nacional Femenina, el Ahora Vóley Xàtiva afrontaba la quinta jornada de la segunda fase liguera en el grupo de ascenso y se desplazaron a Manacor (Baleares). Las de Xàtiva lucharon lo indecible ante un rival complicado, que hizo valer el factor cancha, arropadas por su público. Los dos primeros sets fueron de infarto. Los técnicos setabenses Rafa Mora, Javier Martínez y Pablo Tatay, conscientes de la dificultad, plantearon el partido para salir a ganar desde el primer momento. En el primer set, aunque relativamente llevaba la iniciativa el conjunto del Manacor, las de Xàtiva nunca quedaron atrás, lucharon lo indecible en defensa y ataque, frente a un conjunto balear bien posicionado. Al final se resolvió por un ajustado 25-23, con resultado incierto hasta el final. Más ajustada todavía estuvo la segunda manga, los dos conjuntos entregados en la pista, ninguno daba su brazo a torcer, la igualdad permaneció hasta el final, que con 24-24 seguía sin tener un claro ganador. Fueron finalmente las del Manacor las que lograron ganar por 26-24, aunque las setabenses merecieron algo más. El esfuerzo pasó factura a las visitantes en el tercer set, acusando el cansancio del largo viaje. Un Manacor efectivo lograba ponerse por delante 10-5, esos cinco puntos pesaron como una losa a las de Xàtiva. Las locales arriesgaron y finalmente ganaron con relativa comodidad, consiguiendo los tres puntos en juego.

Por el CV Xàtiva jugaron: Sandra Martínez, Taina Ferrer, María Martí, Martina Ponzinibbio, Joaquina Ponzinibbio, Gloria Martínez, Iratxe Ortega, Adriana López, Alejandra Bolinches, Mara Alcocel, Ariadna Juan y Martina Valor. Las de Xàtiva viajan a la Comunidad de Madrid para jugar el próximo sábado, 14 de febrero, a las 17:30 contra el CV Rivas, segundo clasificado, en el Pabellón CEIP José Hierro.

Categorías de base

En la primera división autonómica junior masculino, victoria del Familycash Xàtiva en la cancha Mediterráneo de Castellón por 0-3 (14-25, 20-25, 23-25), en un partido que dominaron los de Xàtiva desde el principio, con un igualado tercer set, en el que los técnicos de Xàtiva dieron opciones a jugadores menos habituales.

Derrota en la primera división autonómica juvenil femenina por 1-3 contra el CV Elche (25-23/22-25/24-26/17-25) con parciales muy ajustados. En la segunda división senior femenina, el Xàtiva ganó por 3-0 al CV Algemesí, en un partido bien controlado por las de Xàtiva. Una magnífica victoria la que obtuvieron las jugadoras del Xàtiva voleibol rosa de la segunda división juvenil femenina que ganaron al CV Oliva por 3-1 (25-16/25-18/22-25/25-20) con un tercer set favorable a las visitantes.

En las primeras divisiones autonómicas cadetes de iniciación al rendimiento, jornada de descanso tanto para el conjunto masculino, como para el femenino. Victoria en la primera división autonómica infantil masculina, el Dental Carralero Xàtiva venció por 3-1 al CV Picassent en un partido completo de los setabenses. En la primera división autonómica infantil femenina el Dental Carralero Xàtiva cedieron en la cancha del CV Fabraquer por 3-0. En la segunda división autonómica infantil femenina las de Xàtiva tenían un doble enfrentamiento en Castellón. En el primer partido vencieron por 0-3 al CV Mediterráneo, y en el segundo partido cedieron por 3-2 contra el Vóley Grau de Castellón, después de que las de Xàtiva se pusieran por delante en el tercer set.

Además, el pasado domingo se disputó en el pabellón de Bellreguard la sexta jornada de Iniciación al rendimiento Alevín femenina. Se disputaron quince partidos, donde se vio evolucionar a los alevines de seis equipos de la provincia de Valencia: CV Bellreguard, CV Xàtiva, CV Gandía y Colegio Juan XXIII Arenas de Gandía y CV Ontinyent, en una jornada emocionante con numeroso público en las gradas.