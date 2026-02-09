La familia de Nino Bravo se pronuncia sobre el cierre de su museo en Aielo: "El legado se estaba deteriorando"

"No ha sido una decisión de hoy para mañana. Llevamos mucho tiempo peleando por que se atiendan unas condiciones razonables". La hija de Nino Bravo, Eva Ferri, se pronuncia así cuando se le pregunta por las razones que han abocado al cierre del museo dedicado al legendario cantante en su localidad natal, Aielo de Malferit, 20 años después de su inauguración.

La familia del artista fallecido en 1973 ha decidido no renovar el contrato que ha expirado y retirar los bienes y los derechos de imagen que sustentaban el espacio después de un largo periodo de desavenencias sobre la gestión y el mantenimiento del legado de Nino Bravo. "En el 50 aniversario (en 2023) nos ocupamos y preocupamos de llevar 80 piezas nuevas que no han sido catalogadas ni trabajadas en condiciones. Insistimos en la renovación del museo y en el tema de la limpieza, que estaba fatal", explica Ferri, que recalca que la problemática ya se arrastraba con el anterior gobierno del PP, "no es únicamente cosa del actual" (formado por PSPV y Compromís).

Pero en los últimos años se han producido desencuentros especialmente amargos para los seres más queridos por Nino Bravo. El deterioro de 240 telegramas de condolencias que se exponían en el complejo del Passeig de L’Eixample es uno de esos episodios. La familia asegura que los textos se han convertido en "ilegibles" y lo achacan a las deficientes condiciones de conservación en el museo. La pérdida irreparable del pantalón que vestía el cantante en la imagen del LP "Un beso y una flor" es otro de los agravios que han enturbiado las relaciones entre las partes. "No hemos recibido ni una disculpa del ayuntamiento. No tenemos respuesta y el seguro no se ha hecho cargo. Tenían piezas en un perchero de mi padre que era como un cajón de sastre", señala Eva Ferri.

En relación a esta cuestión, desde Ayuntamiento de Aielo precisan que "hay un expediente tramitándose que está a punto de resolverse" y que se ha notificado a la familia, pero la comunicación "ha sido rechazada". "Tienen diez días para contestar, pero les vamos a pagar el pantalón. Intentamos gestionar que el seguro lo asumiera. Un técnico nos dice que el pantalón no está en el museo desde 2008 y eso lo retrasa todo un poco. El ayuntamiento en en ningun momento se ha negado a pagar el pantalón", incide.

Entrada al museo de Nino Bravo en Aielo de Malferit, en una imagen de archivo. / AGUSTI PERALES IBORRA

La hija de Nino Bravo detalla un cúmulo de "irregularidades" y deficiencias, como los problemas de humedades que han afectado al espacio expositivo. "Al finalizar el contrato (de cesión de los bienes) hemos decidido que todo (el material) se venga a mi casa, que es de donde salió, porque mi madre está intranquila y muy disgustada. Para que esté en las condiciones en que estaba preferimos tenerlo y cuidarlo nosotros. Adoramos el pueblo de Aielo de Malferit, pero el ayuntamiento no tiene los recursos para mantenerlo. No saben llevar un museo", continúa Eva, que también cuestiona el reducido horario de apertura que tenía el complejo (miércoles, sábados y domingos) y la falta de personal asignado. "Solo tenían a una chica que trabaja para el ayuntamiento 4 horas. No hay nada serio en la gestión del ayuntamiento, no hay un técnico asignado y no tenemos ninguna idea de la gente que va a visitar el museo. Pero lo que más nos ha pesado es cómo se estaba deteriorando todo. Tenemos miedo de que se estropee algo más, porque no tenemos tantas piezas", lamenta la hija del universal artista, nacido con el nombre de Luis Manuel Ferri Llopis en Aielo de Malferit en 1944.

"No nos gustan estos conflictos y he intentado tener una relación cordial, pero el ayuntamiento no lo ha hecho bien y no ha comunicado bien por qué se produce el cierre. Queremos preservar a nuestro padre y nuestro trabajo es cuidar su legado", insiste su hija Eva, que en cualquier caso no se cierra en banda a que en un futuro pueda reabrirse un espacio en la localidad. "Entiendo que es un ayuntamiento pequeño que no tienen recursos, pero nosotras tenemos que cuidar lo que hay allí", apostilla.

La falta de entendimiento entre las hijas de Nino Bravo y el consistorio de Aielo condujo a las responsables del patrimonio del cantante a poner el asunto en manos de sus abogados.

A través de un comunicado oficial, la familia ha subrayado este lunes su voluntad de iniciar "una nueva etapa en la gestión y puesta en valor del legado del artista", con "una visión acorde a su dimensión cultural y artística". "Corresponde abrir un nuevo ciclo que permita desarrollar proyectos de mayor alcance, siempre desde el máximo respeto a la figura de Nino Bravo y a su localidad natal", mantiene. La familia agradece al Ayuntamiento de Aielo de Malferit la colaboración durante estos años y reitera su voluntad de que esta transición "se produzca de manera ordenada, institucional y respetuosa para todas las partes".

El alcalde: "El ayuntamiento siempre ha colaborado al 100%"

Por su parte, el alcalde de Aielo de Malferit, Juan Rafael Espí, asegura que el ayuntamiento "ha actuado desde el primer momento de buena voluntad, colaborando al 100% y ayundando siempre para que el museo fuera una realidad". El primer edil recuerda que el consistorio asumió una inversión de 65.000 euros para remodelar el complejo y que paga un canon anual de 18.000 euros por el uso de la marca Nino Bravo, en virtud de un contrato firmado en 2023 por el que se cedían gratuitamente los bienes del artista. Dicho acuerdo finalizó el 26 de enero y, una vez caducado, la familia no ha dado opción de renovarlo ni de actualizarlo. "Les llamamos el viernes por la mañana y nos dijeron que era cuestión de sus abogados", apunta el alcalde.

Espí también defiende que el ayuntamiento "va a continuar intentando que se reconduzca la situación", después de recordar que la corporación municipal "ha ayudado a declarar el Año Nino Bravo en la Comunitat Valenciana y ha hecho fuerza para que se le diera el premio 9 d'Octubre en 2023". Ese mismo año también se nombró al cantante hijo predilecto de Aielo de Malferit.

Respecto al horario de apertura del museo, el primer edil recuerda que "es el mismo desde el momento en que abrió (en 2006) y siempre les hemos dicho que estamos estudiando de qué manera ampliarlo". Espí mantiene que "en una administración, la contratación de personal y el aumento de salarios está muy vinculada a las normas legales". También resalta que, "cuando hay excursiones programadas, sea el día que sea, la persona encargada va y abre" el espacio.

El alcalde hace hincapié en que "todos los gastos del museo van a cargo del ayuntamiento". Para la renovación de las instalaciones, la Generalitat aportó 48.000 euros. "Todo el diseño y la maquetación la decidió la familia sin que el ayuntamiento pusiera pegas".

El PP ve "dejadez" y "mala gestión"

El cierre del museo dedicado a Aielo Bravo en su pueblo natal también ha suscitado la reacción de la oposición. El PP de la localidad lo ha achacado a “la dejadez” del equipo de gobierno municipal. “Según la información recabada, el ayuntamiento ha incumplido los contratos con la familia del cantante en distintos aspectos: no han puesto nunca un director del museo; no han hecho actividades promocionales desde el año de Nino Bravo; no se ha invertido en el museo desde que se solucionaron las goteras, no se ha reparado el material dañado por el agua e incluso ha desaparecido un pantalón”, ha asegurado la portavoz del PP, Lucía Bataller, quien ha destacado que “la comunicación con la familia y el Ayuntamiento era nula, a través de abogados”.

Para Bataller, “es una mala gestión de manual”. “No se deberían de haber permitido que todo esto pasará. Nino Bravo es el atractivo turístico del pueblo, es la referencia que siempre nos ha enorgullecido y no entendemos cómo el ayuntamiento ha permitido que se llegue a este punto”, ha ahondado la portavoz popular, que ha señalado al equipo de gobierno como “responsable”.

Noticias relacionadas

Bataller mantiene que “el pueblo, en su mayoría, está sorprendido con el cierre y por cómo ha sucedido”. “El PP está en la oposición, pero va a trabajar con todas las herramientas disponibles para revertir la situación y conseguir que la memoria de nuestro hijo predilecto se honre como merece él, su familia y el pueblo de Aielo”, zanja la portavoz popular en Aielo.