La Generalitat mejora las telecomunicaciones en Bixquert con la adecuación de un centro emisor

La empresa pública Istec, adscrita a la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública, adecuará un antiguo centro emisor en desuso en la zona de Bixquert para dotar de cobertura de TDT a las 1.278 personas que viven en esta área residencial de Xàtiva y que desde hace años lamentan la falta de cobertura de televisión digital terrestre al encontrarse en una zona de sombra fuera del alcance de los dos centros emisores existentes.

Con esta iniciativa, el Gobierno valenciano quiere brindar una "solución a un problema de hace años, dando respuesta a las reiteradas peticiones de los vecinos al estar ubicados en un área de orografía compleja e irregular, formada por valles y barrancos".

Tras recibir una solicitud del Ayuntamiento de Xàtiva, técnicos de ISTEC han analizado diversas alternativas para solucionar la cobertura deficiente en este sector y han concluido que la reforma de un antiguo centro emisor, actualmente en desuso, es la mejor alternativa para acabar con la falta de cobertura de TDT que sufren los habitantes al sur de la Serra Vernissa y del Castillo de Xàtiva.

Según asegura la Conselleria de Hacienda, "la puesta en marcha de este segundo centro de telecomunicaciones en el municipio permitirá, por un lado, que los habitantes puedan disfrutar del servicio de TDT, incluyendo los múltiplex nacionales MPE4 y MPE5. Por otro lado, facilitará el despliegue de la red COMDES, con el fin de mejorar las comunicaciones de los servicios de emergencias del 112, protecciones civiles, bomberos, policías locales, etc, en la zona".

La inversión total supera los 200.000 euros y está previsto que la instalación quede completamente finalizada a lo largo de 2026.