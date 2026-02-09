Natàlia Enguix, la invitación de un alcalde socialista y el ritual de la manta bocairentina

Invitada por el alcalde socialista de Bocairent, Xavier Molina, la vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Enguix, disfrutó este pasado fin de semana de la Entrada de Moros i Cristians, el acto central de las fiestas en honor a Sant Blai en esta localidad de la Vall d'Albaida.

La también portavoz de Ens Uneix en la diputación cumplió con la tradición y se resguardó de las bajas temperaturas que suelen adueñarse de Bocairent en estas fechas del año enfundándose en la tradicional manta bocairentina, un símbolo de la industria textil local. Enguix, que exhibió sintonía con el alcalde vinculado a su antiguo partido, el PSPV, aprovechó la cita para anunciar la continuidad de las ayudas directas a las comparsas de Moros y Cristianos, una iniciativa que busca dar seguridad y recursos económicos a una de las festividades más representativas de la provincia de València.

Con un presupuesto de 200.000 euros anuales, el objetivo de la diputación es equiparar estas celebraciones con las Fallas. “Pensamos que son las dos fiestas que representan a la provincia de Valencia y que precisamente por eso deberían tener el mismo nivel de reconocimiento”, declaró Enguix. La vicepresidenta insistió en que, bajo su impulso desde la corporación provincial, se ha trabajado para que los Moros y Cristianos reciban el prestigio institucional que les corresponde.

Una Entrada singular

La Entrada de Bocairent volvió a demostrar su singularidad, con un desfile que destaca por su espectacularidad, al desarrollarse en el emblemático barrio medieval. Pese al intenso frío, las calles volvieron a llenarse de música y color.

La singularidad de este acto reside en su trazado por calles estrechas y empinadas, donde el sonido de la pólvora y las bandas de música adquieren una sonoridad especial. La vicepresidenta, que conoce de cerca estas tradiciones al ser de Ontinyent —población cuyas fiestas son de Interés Turístico Internacional—, recordó durante la entrada que “las fiestas de Moros y Cristianos de Bocairent son un símbolo de sus tradiciones y de una forma de vivir muy nuestra” que la Diputación tiene la voluntad de potenciar.

Por su parte, el alcalde Xavi Molina agradeció que la Diputació sea una aliada constante de los municipios, tanto en la inversión general como en el respaldo específico al ámbito cultural y festero. Molina recalcó que contar con el anuncio y el apoyo explícito de la vicepresidenta en un día en el que Bocairent muestra su mejor proyecto común es “una gran satisfacción” para la localidad.