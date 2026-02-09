El Olímpic rescata un punto en su visita al Redován

El CD Olímpic ha sumado un punto en su visita al campo del FB Redován CF tras empatar 1-1 en un encuentro que tuvo dos partes claramente diferenciadas. El conjunto local se adelantó en el marcador en el minuto 23. Un tanto de Borja Mula puso por delante al Redován en una acción que castigó a un Olímpic poco preciso en los primeros 45 minutos. Durante ese periodo, el equipo no encontró su ritmo y tuvo dificultades para imponer su juego. Los setabenses reaccionaron en la segunda parte, logrando el empate.

El propio entrenador del Olímpic, José Manuel Rueda, reconoció al finalizar el partido que la puesta en escena no ha sido la esperada: “Creo que la primera parte la hemos tirado prácticamente, hemos tirado 45 minutos”. Rueda explicó que a su equipo le faltaron varios aspectos fundamentales: “Nos ha faltado saber competir la primera parte, nos ha faltado ganar duelos, tener personalidad con balón, movilidad y adaptarnos a lo que era el campo”. Pese al resultado adverso al descanso, el técnico destacó que el rival apenas generó peligro: “Sin balón prácticamente no nos han creado peligro. Es solamente la opción del gol, que ha sido un fallo nuestro”. Y es que un balón mal sacado de portería facilitó el gol.

Tras el paso por vestuarios, el guion del encuentro cambió por completo. El entrenador del Olímpic introdujo modificaciones tácticas y también movió el banquillo: “Hemos cambiado cosas en el descanso, hemos cambiado también un poco la formación, hemos hecho dos cambios…”. Esa reacción se trasladó al terreno de juego. Según Rueda, “el equipo le ha metido una marcha más, ha entendido que se necesitaba más personalidad, ser más vertical y jugar sobre todo en campo contrario”. El Olímpic pasó a dominar el encuentro y empezó a generar ocasiones claras de gol.

El premio a esa mejoría llegó en el minuto 72, cuando Álex Tormo logró el tanto del empate. A partir de ahí, el conjunto setabense siguió buscando la victoria y dispuso de varias oportunidades para culminar la remontada. “Por desgracia, también hemos tenido por lo menos seis o siete ocasiones clarísimas”, lamentó el entrenador. Incluso en los instantes finales se produjo una acción polémica, un gol fantasma, que podría haber decantado el partido: “El árbitro no lo ha visto y nada, no se puede hacer más”, comentó Rueda al ser preguntado por una jugada dentro del área local.

El técnico del Olímpic fue expulsado en el minuto 68 tras ver dos tarjetas amarillas por protestar decisiones arbitrales. Además, durante el partido fueron amonestados Lucho e Izan. La victoria del Eldense B (2-3) en Novelda deja la tercera posición en la clasificación a siete puntos. Los de Xàtiva acumulan tres jornadas consecutivas sin ganar.

El Benigànim CF celebra la victoria ante l'Olleria. / Benigànim CF

Benigànim-l'Olleria

El Benigànim se impuso por la mínima (0-1) en el derbi comarcal frente a l'Olleria disputado el pasado domingo, partido que cerraba la jornada. Kevin Llario marcaba en el minuto 19 el único gol del encuentro, que daba finalmente los tres puntos al conjunto visitante. Los locales buscaron el empate, pero el tiempo del partido se agotó con el marcador de 0-1 para el conjunto ganxut. Con esta victoria, el Benigànim adelanta a l'Olleria en la clasificación y escala al puesto 11, con 22 puntos, uno más que el equipo vidriero, que baja a puestos de descenso, situándose tercero por la cola.