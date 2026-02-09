Ontinyent licita las obras de mejora del Carril de la Costa con una inversión de 511.000 euros de la Diputació

El Ayuntamiento de Ontinyent ha sacado a licitación las obras de mejora del drenaje, la estabilización de taludes y el incremento de la seguridad viaria en el Carril de la Costa, una actuación que cuenta con un presupuesto base de licitación de 511.861,54 euros y que está financiada íntegramente por la Diputació de València. El proyecto permitirá actuar sobre uno de los principales accesos al casco urbano, mejorando las condiciones de seguridad y confort en una vía municipal de cerca de 1.550 metros de longitud que conecta directamente con la carretera CV-668, integrada en la red viaria provincial. El plazo de presentación de ofertas finalizará el 23 de febrero.

Las obras se desarrollarán a lo largo de todo el trazado del Carril de la Costa, entre la avenida de la Diputació y el Assagador de la Font, y dan respuesta a varias problemáticas detectadas en los últimos años, especialmente relacionadas con el drenaje de la calzada, el deterioro del pavimento, la inestabilidad de los taludes y el mal estado de las protecciones laterales, una situación que se agrava durante episodios de lluvias intensas.

La vicepresidenta primera de la Diputació de València y primera teniente de alcalde de Ontinyent, Natàlia Enguix, ha destacado que “esta nueva licitación es una muestra más del apoyo de la Diputació a Ontinyent, y de como la presencia de nuestra ciudad en el gobierno provincial se está traduciendo en inversiones concretas, útiles y muy necesarias para la ciudadanía”. Enguix ha remarcado que “hablamos de una actuación muy importante en términos de seguridad viaria, en una vía muy utilizada, que además complementa las obras que la propia Diputació está ejecutando actualmente a la CV-668”.

Según explica el proyecto técnico, la actuación incluye la mejora integral de la red de drenaje, con la construcción de nuevas cunetas de hormigón en aquellos tramos donde actualmente son inexistentes o se encuentran en mal estado, con el objetivo de evitar acumulaciones de agua y arrastres que deterioran la calzada. También se contempla el refuerzo del pavimento asfáltico a lo largo de todo el trazado, así como la reposición de aceras en varios puntos donde se han producido hundimientos. Otro de los ejes del proyecto es la estabilización de taludes, especialmente en tres tramos concretos que presentan una elevada inestabilidad y provocan desprendimientos frecuentes en situaciones de lluvias fuertes, llegando en algunos casos a obligar al corte del camino. Las obras permitirán reducir de manera significativa estos riesgos y mejorar la seguridad tanto para los vehículos como para las personas usuarias de la vía. Además, se actuará sobre todos los elementos de protección lateral de la calzada.

El regidor de Territorio del Ayuntamiento de Ontinyent, Óscar Borrell, ha señalado que “esta intervención era absolutamente necesaria, tanto por el deterioro acumulado como por los problemas recurrentes cuando hay lluvias intensas”. Borrell ha añadido que “con esta licitación continuamos avanzando en la mejora de las infraestructuras viarias del municipio, gracias al apoyo de la Diputació de València, que nos permite abordar actuaciones que, con recursos exclusivamente municipales, serían más difíciles de asumir”.

Esta actuación se suma a otras recientes licitaciones impulsadas en Ontinyent con financiación provincial, como por ejemplo la compra de dos nuevos autobuses urbanos y la renovación y digitalización de las marquesinas del transporte público, con una inversión conjunta de un millón de euros anunciada también esta misma semana.