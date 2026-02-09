Ontinyent pone en marcha su primera Escola de Natura en la Casa del Delme

El Ayuntamiento de Ontinyent, a través de la Concejalía de Agricultura, integrada dentro del área de Sostenibilidad, ha puesto en marcha la Escola de Natura de Ontinyent, un nuevo proyecto de sensibilización medioambiental dirigido a niños, niñas y jóvenes de entre 8 y 14 años, que tiene como objetivo acercarles a la naturaleza y fomentar el respeto y la protección del medio ambiente. La Escola de Natura de Ontinyent se desarrolla en la Casa del Delme con la colaboración de Kyrios Educación y nace con la voluntad de dar a conocer los espacios naturales del municipio, así como de promover una relación más directa y consciente de los más jóvenes con el entorno que les rodea, mediante actividades educativas y participativas.

La actividad es gratuita, a pesar de que cuenta con aforo limitado. El programa empezó el pasado viernes 6 de febrero con todas las plazas ofertadas cubiertas, hecho que pone de manifiesto la "buena acogida" de la iniciativa por parte de las familias del municipio. En esta primera jornada se llevó a cabo una pequeña presentación dirigida a los padres y madres, en la cual se explicaron los objetivos y el funcionamiento de la Escola de Natura. Posteriormente, los niños y niñas participantes llenaron una ficha inicial antes de dar inicio a las actividades, que en esta primera sesión se desarrollaron en la propia Casa del Delme.

Noticias relacionadas

La regidora coordinadora de la Casa del Delme, Sayo Gandia, ha destacado que “es la primera escuela de natura que se pone en marcha en Ontinyent y con ella queremos que los niños y niñas estén más cerca de la naturaleza, la conozcan, la estimen y aprendan a protegerla”. En este sentido, Gandia ha remarcado la importancia “de ofrecer espacios educativos fuera del aula que conecten la infancia y la juventud con el entorno natural local y sus valores ambientales”. Las sesiones de la Escola de Natura se realizarán los viernes, de febrero a junio, en horario de 17.30 a 19.00 horas. El programa incluye actividades tanto en la Casa del Delme como el exterior, con salidas al lecho del río, zonas de huerta, parques urbanos y otros espacios naturales del término municipal, con el objetivo de conocer de primera mano la biodiversidad y los recursos naturales de Ontinyent.