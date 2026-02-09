El PP y el PSPV se enzarzan por el futuro Palacio de Justicia de Xàtiva

Es un proyecto que no está ni empezado. De hecho, ha acarreado ocho años de gestiones. Y un gasto algo superior a los ocho millones de euros. Y, sin embargo, de momento solamente ha servido para anuncios. Y, últimamente, para encender el debate político.

Así ha ocurrido de forma reciente. Así, la portavoz adjunta del GPP en Les Corts, Laura Chulià, señaló el pasado viernes 7 de febero que Diana Morant "no tiene ninguna legitimidad para hablar de la sede judicial de Xàtiva". Chulià ha indicado que “como siempre, habla sin saber, desde el desconocimiento. Diana Morant no se entera de nada. Antes de opinar debería preguntar su opinión a los operadores jurídicos y ciudadanos sobre la sede judicial de la capital de La Costera. No quieren de ninguna manera la ubicación que propone el consistorio en el caso antiguo”.

Chulià ha señalado que “hace diez días que la Conselleria de Justicia remitió un escrito al Ayuntamiento para colaborar en la búsqueda de espacios adecuados para ubicar la nueva infraestructura judicial. Pero ha habido cero respuestas, lo que es muestra del nulo interés de los socialistas por solucionar los problemas reales de la gente”.

Para la portavoz popular, “no puede ser que la apuesta única y exclusiva del consistorio sea ofrecer el caso antiguo de Xàtiva con los problemas de accesibilidad y falta de funcionalidad del espacio propuesto. Esa ubicación hipotecaría el correcto desempeño de la actividad judicial. No se puede hacer un referente de una infraestructura para todo el partido judicial en el peor sitio posible”.

“Debemos ver más allá y pensar en términos de partido judicial y de comarca, más allá del municipio. No se trata de ofrecer un servicio que se dirige únicamente a los setabenses, se trata de dar cobertura a los más de 87.000 habitantes de los 26 municipios que conforman el partido judicial. Pero eso es pedirle demasiado a la ministra sanchista. Lo grave es el alcalde de Xàtiva que, sabiéndolo, sigue paralizando la construcción del nuevo Palacio de Justicia sin ofrecer un nuevo espacio adecuado por un capricho ideológico y partidista del alcalde”, ha concluido.

"Abandonar municipios por su color político"

Y en el otro lado de la balanza política los argumentos son totalmente diferentes. Así, desde el PSPV-PSOE han criticado hoy "la política sectaria de Pérez Llorca" y han acusado al Consell de “abandonar muncipios por su color político”: “Lo que está ocurriendo con el Palau de Justícia de Xàtiva es una prueba más de su partidismo y negligencia”. Sobre esto, el portavoz socialista de Justicia en Les Corts, Ernest Blanch, ha recordado a la portavoz adjunta del PPCV, Laura Chulià, que el Consell “ha abandonado a los vecinos de Xàtiva paralizando obras clave para la ciudad” y ha tildado de “vergonzosas e irrisorias” sus declaraciones: “Su falta de argumentos es bochornosa, pero desde el PSPV-PSOE con Diana Morant vamos a seguir denunciando este abandono con toda la legitimidad”.

Además, Ernest Blanch ha advertido al PPCV que el Consell “está perjudicando a miles de vecinos por utilizar las instituciones como su corral" y ha puesto como ejemplo la paralización del Palau de Justícia de Xàtiva en el Convento de Santa Clara: “Queremos documentos, datos y responsabilidad”, ha destacado Blanch, que ha señalado que, más allá del debate sobre la ubicación, “lo que esta haciendo el Consell es bloquear el proyecto”: “En 2026 no habrá ejecución real que permita avanzar hacia la licitación e incio de las obras”.

Por su parte, la diputada socialista en Les Corts Xelo Angulo, ha advertido al PPCV que “ni Xàtiva ni la comarca pueden pagar el precio del sectarismo de la Generalitat” y ha explicado que el Consell “sin ningún informe técnico ni jurídico que avale esta decisión, certifican que en 2026 no van a hacer nada, retrasando este proyecto”. “Exigimos que no haya ni más retrasos, ni más incerteza, ni dejar un patrimonio como Santa Clara abandonado”, ha destacado la diputada socialista que ha tildado que “gravísimo” lo que está haciendo el Consell “para el partido judicial y para la gente que necesita una justicia próxima y accesible”.

Por ello, los diputados socialistas han exigido al Consell “transparencia, calendario y compromisos” y han anunciado que se han registrado iniciativas en Les Corts sobre este tema. “Reabrir ahora el debate supone poner en riesgo una inversión ya realizada y retrasar durante años una infraestructura fundamental para la ciudad”. “A partir de 2027 un gobierno de izquierdas recuperará el impulso que este Consell está dejando caer”, han asegurado.

Además, desde el PSPV-PSOE han exigido a la Generalitat Valenciana que "cumpla los compromisos adquiridos con Xàtiva y han denunciado la paralización de las inversiones sanitarias en el Hospital de Xàtiva, donde la Generalitat tenía comprometidos 75 millones de euros que siguen sin ejecutarse". "Por ello, mujeres del departamento de salud de Xàtiva “no han sido llamadas a los cribados de cáncer de mama por falta de equipamientos diagnósticos”, han comentado.

Noticias relacionadas

"Otro de los proyectos paralizados en Xàtiva es el plan de vivienda para recuperar 50 viviendas en el núcleo histórico de la ciudad del que la Generalitat solo ha ejecutado una mínima parte, o el bloqueo del proyecto del Centro Cultural Raimon", exponen desde el PSPV. “Es incompresible que los compromisos culturales, sanitarios, judiciales o de vivienda se abandonen por el simple cambio de color político”, han criticado.