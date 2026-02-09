Reconocen a los bomberos de Xàtiva por su labor solidaria

La Asociación de Bomberos de Xàtiva ha recibido un reconocimiento por su tarea de impulso a la iniciativa solidaria «Carrera 10 K Bomberos Xàtiva» celebrada el 1 de febrero, así como su apoyo a la Feria de Emergencias que el Consorcio coordinará próximamente, el 21 de febrero, en la misma localidad, para público de todas las edades. El reconocimiento ha sido entregado por el diputado de Medio Ambiente y presidente del Consorcio, Avelino Mascarell.

La carrera 10k organizada por los bomberos de Xàtiva tuvo lugar el pasado domingo 1 de febrero. Pionera en la Comunitat Valenciana -si se coordinan eventos de este en otras zonas del territorio español-, la carrera reunió a cientos de participantes -se agotaron las inscripciones- y algunos de los asistentes corrieron con el traje -y el casco- utilizado en el día a día por los bomberos en su trabajo, que pesa entre siete y ocho kilos. La carrera tuvo carácter benéfico y permitió recaudar un total de 2.620 euros, que fueron donados a la Fundación Pequeño Deseo.

Por su parte, la feria de Emergencias estaba programada para el 31 de enero, pero se suspendió por una alerta naranja de fuertes vientos decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Su celebración está prevista, si el tiempo lo permite, para el próximo 21 de febrero.