Vidas recuperadas de la desmemoria y homenaje a las víctimas del exterminio nazi en Xàtiva

El pasado fin de semana comenzó en Xàtiva el calendario previsto para rendir tributo a la memoria de todas las Víctimas del Bombardeo de Xàtiva y del exterminio nazi. El viernes se presentaron las actas de las ponencias presentadas en el XVI memorial Víctimes del Bombardeig de Xàtiva de 1939, y el sábado se realizó homenaje floral a los setabenses exterminados en el campo de trabajo forzado de Manthausen-Gusen.

El primer evento tuvo lugar en la Casa de la Cultura, donde se presentó el volumen “50 anys de la mort del dictador”, dedicado a recopilar algunas de las ponencias presentadas en la edición de 2025. En esta ocasión, las vidas recuperadas de la desmemoria fueron la del estudiante José Escrivà Rodríguez, del periodista Artur Perucho Lloret, de la doctora Cecilia Sanz Sanz, y la de la colonia escolar “El Progreso”, de Pobla Llarga.

El volumen fue presentado por el director de la editorial Antonio López, el coordinador de las ponencias, Rafael Buforn, y la activista María José Martínez Cledera, miembro del Ateneu Popular de Xàtiva y militante d’Endavant, quienes recordaron la importancia de investigar las injusticias cometidas durante la represión franquista en los tiempos actuales, cuya memoria corre el peligro de perderse, al igual que la democracia en el sentido europeo y occidental, ante la restauración en el contexto internacional del autoritarismo e imperialismo, que no entiende del respeto a la vida, ni de los derechos humanos.

Los autores Víctor y Cristina Escrivà recuperaron las vivencias del alumno José Escrivà Rodríguez, cuya memoria ayuda a entender el sentido de los centros de enseñanza republicanos, como el Instituto Obrero de Valencia, nacido tras el estallido de la Guerra Civil, con el objeto de formar proletarios intelectuales, capaces de abordar el proceso de reconstrucción de España, una vez finalizada la contienda. Su aprendizaje fue interrumpido para participar en la Batalla del Ebro. Tras la derrota, tuvo que tomar el camino del exilio, y tras pasar por campos de refugiados en territorios francés, decidió regresar para acogerse al programa “vuelve a la patria prisionero, que generosa os espera”, para no contar nunca a nadie que había sido estudiante del Instituto Obrero, hasta el día de hoy.

El lingüista Josep Palomero, recuperó la biografía de Arturo Perucho Lloret, periodista setabense nacido en Borriana, que desde muy joven colaboró en los semanarios locales: el Progreso y el Demócrata de Xàtiva, y la Correspondencia de Valencia, para desde allí iniciar una exitosa carrera periodística que le llevó a Madrid y Barcelona, donde fue secretario del ministro de Hacienda, Jaume Carner Romeu, escribió libros, colaboró con otros medios, hasta que con el estallido de la guerra, se hizo comunista, colaborador del diario Frente Rojo, y traductor de obras soviéticas, lo que le hizo tomar el camino del exilio, prosiguiendo en México su carrera como periodista.

El profesor Salvador Catalá, presentó en sociedad a la médico Cecilia Sanz Sanz, para explicar a la ciudadanía quién fue la doctora, con cuyo nombre se pretende bautizar el próximo centro de salud, a construir en Xàtiva, en fecha indeterminada. Hija del prestigioso médico, director del Hospital de Xàtiva, Ernesto Sanz, tuvo la desgracia de que el estallido del golpe de estado, le pillara a la familia en plena celebración de la luna de miel de Cecilia. Ernesto pudo volver a Xàtiva, para seguir salvando vidas, y Cecilia partió hacia Madrid con el mismo objeto, con grado militar, para trabajar en hospitales de sangre. Tras la derrota, tuvo que tomar el camino del exilio, y triunfó como promotora cultural en México.

El profesor Ramón Torres Baldoví relató el nacimiento de la colonia escolar el Progreso en la localidad de Pobla Llarga. Nacida para acoger a la población infantil evacuada de Madrid a causa de los bombardeos de la aviación fascista. Seguía el modelo de la Institución Libre de Enseñanza, y su financiación se debió gracias a la solidaridad internacional de la sociedad cuáquera Spanish Child Welfire Association of America, que a partir de 1937, empezó a recaudar fondos para apartar a los niños españoles del horror de la guerra.

Homenaje a las víctimas del exterminio

El sábado, ante el monumento a las víctimas del exterminio, el Ayuntamiento de Xàtiva y los descendientes de las víctimas llevaron a cabo el acto en recuerdo de los setabenses exterminados en el campo de concentración de Manthausen-Gusen. En los discursos institucionales, pronunciados por el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, y el edil de memoria Alfred Boluda, se recordó que aquel acto de barbarie y lesa humanidad no pertenece a los libros de historia, sino que se repite en nuestros días, en la política internacional, donde como antaño, se vulnera el derecho a la vida, y se permite el genocidio.

El acto en recuerdo a las víctimas contó en esta ocasión con la colaboración de los estudiantes que cursan el bachillerato de Música y Artes escénicas en el IES Luís Simarro Lacabra, que pusieron en escena una perfomance, con teatro y danzas, que recreaban el dolor que sufrían las madres ante la desaparición del ser querido, ajenas al horror que estaban padeciendo sus vástagos en los campos de exterminio. Además de realizar de una interpretación coral de un tema musical desarrollado por los alumnos para el evento.

Tras los discursos y la representaciones se realizó un homenaje floral a los seis setabenses exterminados en Manthausen-Gusen:Vicente Colomer Vila, el 20 de octubre de 1941; Alberto Pagán, el 19 de octubre de 1941; Rafael Perelló Tormo, el 27 de enero de 1941; Ramón Amat Terol, el 20 de diciembre de 1941; José Francés Vidal, el 30 de julio de 1942, y Ricardo Cháfer Dároca, el 22 de abril de 1945, y también a los dos, que salieron vivos: Antonio Martínez Ballester, de Gusen, y Jose Martínez Ramón, de Dachau, para no contárselo jamás a nadie.