Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Museo Nino BravoRestos obras del AVEDiscotecas fallerasCrimen CatarrojaEnergía marina UPVPerfumerías PrietoChabolas MestallaCiberataque Agriconsa
instagramlinkedin

Xàtiva vuelve a cerrar parques, recintos deportivos y el castillo durante dos días por la alerta de viento

Las restricciones se prolongarán entre mañana martes y el miércoles como medida de precaución

Ramas caídas en uno de los últimos episodios de viento en Xàtiva.

Ramas caídas en uno de los últimos episodios de viento en Xàtiva. / Perales Iborra

Sergio Gómez

Sergio Gómez

Xàtiva

El Ayuntamiento de Xàtiva ha vuelto a decretar una serie de restricciones que se prolongarán durante el martes 10 de febrero y el miércoles 11 de febrero como consecuencia de la alerta naranja por fuertes rachas de viento declarada por Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE).

Como medida de precaución, en la capital de la Costera permanecerán cerrados hasta el jueves tanto los jardines públicos y parques deportivos, como las instalaciones deportivas al aire libre, las pistas deportivas urbanas y el skate park. Igualmente, el cementerio municipal y el Castell de Xàtiva tampoco abrirán sus puertas durante ambas jornadas. El acceso por carretera hasta dicha fortaleza también queda clausurado al tráfico.

Este pasado fin de semana volvieron a registrarse fuertes rachas de viento en la Costera. El domingo, efectivos del Consorci de Bombers de València tuvieron que intervenir en Xàtiva tras recibir el aviso de que un canalón de una finca de la calle Lluís de Milà se había desprendido por el temporal. Para proceder a su retirada y garantizar la seguridad en la zona, se movilizaron dos dotaciones de bomberos de Xàtiva y Alzira, que trabajaron con un vehículo de escala.

Noticias relacionadas

En las últimas semanas, el viento ha dejado un reguero de incidencias en Xàtiva, con el derribo de numerosos árboles como principal problemática. En Bixquert todavía se trabaja para recuperar la normalidad en diversos puntos del diseminado que se vieron especialmente golpeados por el episodio más intenso del temporal Kristin.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un ciberataque paraliza durante dos días al gigante valenciano de los zumos
  2. Las obras del AVE en València sacan una necrópolis islámica, una alquería y un parapeto de la Guerra del Francés
  3. Perfumerías Prieto notifica a sus clientes que cierra sus tiendas el 31 de marzo
  4. Los servicios sociales localizan a 15 personas en el asentamiento de chabolas de Mestalla
  5. Se entrega a la Guardia Civil el hombre que ha matado a tiros a su vecino en Catarroja
  6. Una generación 'disfrutona' y un emprendedor de Albacete, detrás del éxito del tardeo en València
  7. La Guardia Civil busca a un hombre por matar a otro a tiros en Catarroja
  8. Almussafes se convierte en objeto de deseo de los fabricantes chinos de coches

Xàtiva vuelve a cerrar parques, recintos deportivos y el castillo durante dos días por la alerta de viento

Xàtiva vuelve a cerrar parques, recintos deportivos y el castillo durante dos días por la alerta de viento

La familia de Nino Bravo se pronuncia sobre el cierre de su museo en Aielo: "El legado se estaba deteriorando"

La familia de Nino Bravo se pronuncia sobre el cierre de su museo en Aielo: "El legado se estaba deteriorando"

Un nuevo repetidor dará solución a la falta de cobertura de la TDT en Bixquert

Un nuevo repetidor dará solución a la falta de cobertura de la TDT en Bixquert

Natàlia Enguix, la invitación de un alcalde socialista y el ritual de la manta bocairentina

Natàlia Enguix, la invitación de un alcalde socialista y el ritual de la manta bocairentina

Aielo de Malferit cierra el Museo de Nino Bravo a petición de la familia del cantante

Aielo de Malferit cierra el Museo de Nino Bravo a petición de la familia del cantante

Ángela Fita suma un nuevo título de dobles tras ganar en Porto (Portugal)

Ángela Fita suma un nuevo título de dobles tras ganar en Porto (Portugal)

El PP y el PSPV se enzarzan por el futuro Palacio de Justicia de Xàtiva

El PP y el PSPV se enzarzan por el futuro Palacio de Justicia de Xàtiva

Usuarios de la línea C2 en Xàtiva: "Ya no puedo coger el tren que necesito, ahora me tocará pedirle a un familiar que me lleve"

Usuarios de la línea C2 en Xàtiva: "Ya no puedo coger el tren que necesito, ahora me tocará pedirle a un familiar que me lleve"
Tracking Pixel Contents