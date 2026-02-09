Xàtiva vuelve a cerrar parques, recintos deportivos y el castillo durante dos días por la alerta de viento
Las restricciones se prolongarán entre mañana martes y el miércoles como medida de precaución
El Ayuntamiento de Xàtiva ha vuelto a decretar una serie de restricciones que se prolongarán durante el martes 10 de febrero y el miércoles 11 de febrero como consecuencia de la alerta naranja por fuertes rachas de viento declarada por Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE).
Como medida de precaución, en la capital de la Costera permanecerán cerrados hasta el jueves tanto los jardines públicos y parques deportivos, como las instalaciones deportivas al aire libre, las pistas deportivas urbanas y el skate park. Igualmente, el cementerio municipal y el Castell de Xàtiva tampoco abrirán sus puertas durante ambas jornadas. El acceso por carretera hasta dicha fortaleza también queda clausurado al tráfico.
Este pasado fin de semana volvieron a registrarse fuertes rachas de viento en la Costera. El domingo, efectivos del Consorci de Bombers de València tuvieron que intervenir en Xàtiva tras recibir el aviso de que un canalón de una finca de la calle Lluís de Milà se había desprendido por el temporal. Para proceder a su retirada y garantizar la seguridad en la zona, se movilizaron dos dotaciones de bomberos de Xàtiva y Alzira, que trabajaron con un vehículo de escala.
En las últimas semanas, el viento ha dejado un reguero de incidencias en Xàtiva, con el derribo de numerosos árboles como principal problemática. En Bixquert todavía se trabaja para recuperar la normalidad en diversos puntos del diseminado que se vieron especialmente golpeados por el episodio más intenso del temporal Kristin.
- Un ciberataque paraliza durante dos días al gigante valenciano de los zumos
- Las obras del AVE en València sacan una necrópolis islámica, una alquería y un parapeto de la Guerra del Francés
- Perfumerías Prieto notifica a sus clientes que cierra sus tiendas el 31 de marzo
- Los servicios sociales localizan a 15 personas en el asentamiento de chabolas de Mestalla
- Se entrega a la Guardia Civil el hombre que ha matado a tiros a su vecino en Catarroja
- Una generación 'disfrutona' y un emprendedor de Albacete, detrás del éxito del tardeo en València
- La Guardia Civil busca a un hombre por matar a otro a tiros en Catarroja
- Almussafes se convierte en objeto de deseo de los fabricantes chinos de coches