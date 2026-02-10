Aielo de Malferit amplió los fondos y rehabilitó parte del museo de Nino Bravo en 2023

El Museo dedicado a Nino Bravo en Aielo de Malferit ha bajado la persiana. Tal y cómo adelantó Levante-EMV, los desencuentros entre la familia y el consistorio han sido el desencadenante de la decisión. Parece que no hay marcha atrás. El espacio se inauguró el 28 de octubre de 2026. Mucho ha llovido desde entonces.

La decisión ha causado una honda conmoción en la localidad. Y en la comarca de la Vall d'Albaida.

No siempre ha sido así. Así, en enero de 2023 -hace tres años- el Ayuntamiento coordinó diferentes actividades con motivo del 50º aniversario de la muerte del mítico cantante. Un año antes -2022- Aielo de Malferit había compartido capitalidad cultural con Alzira. Y en 2023 se coordinaron todo tipo de actividades con motivo del "Any Nino Bravo". Así, se presentó el libro “Nino Bravo. Voz y corazón” -la biografía del cantante a cargo de Darío Ledesma - y el nuevo montaje del documental “Nino Bravo. Historia de un mito”. De hecho, ese año se nombró al cantante hijo predilecto de la localidad.

También se abrió una nueva sala de audiovisuales en el museo que ahora se cierra, rehabilitando parte del edificio y ampliando los fondos con nuevos materiales y documentos, como la incorporación de los discos de oro conseguidos por el artista a lo largo de su trayectoria profesional, interrumpida de forma trágica el 16 de abril de 1973 tras su fallecimiento en un accidente de coche en la localidad de Villarrubio (Castilla la Mancha).

El consistorio cifró entonces la inversión en la renovación de los espacios en 40.000 euros, procedentes de una subvención de la Generalitat. El alcalde Juan Ramón Espí ha recordado de forma reciente que el Ayuntamiento asumió una inversión total de 65.000 euros para remodelar el museo y que hasta ahora pagaba un canon anual de 18.000 euros para utilizar la marca Nino Bravo.

En el otro lado de la discusión, desde la familia denuncian los impagos del Ayuntamiento. Así, exponen que desde 2023 la familia no recibía respuestas: "Ha habido dejadez en la gestión y en la conservación. Hay material deteriorado, telegramas borrados por el sol, piezas desaparecidas, goteras. El ayuntamiento respondió tres años después, el 3 de febrero de 2026, cuando el contrato ya había vencido el 27 de enero. Es una situación demencial. El informe justifica el deterioro por el sol. En cualquier museo serio eso sería impensable. La familia ha tenido el material 35 años en casa sin deterioro y en 20 años se ha deteriorado allí", apuntan los familiares.

Así, los descendientes de Nino Bravo comentan que quiere recuperar todo el material, hacer inventario y evaluar su estado: "Hay más de 500 piezas y solo 80 estaban expuestas". Y se defienden contra las voces que hablan de solo buscan dinero: "Es falso. Solo se ha cobrado un año de los veinte del contrato: 18.000 euros en total. Eso son 87 euros al mes. Mientras, todo el mundo gana dinero con Nino Bravo: editoriales, orquestas, tributos, la familia no. Han abusado de su buena fe".

En 2023, el museo también cerró durante dos meses para trasladar fondos a una exposición coordinada en València. Algunas voces ya han hablado de llevar allí los materiales que durante 20 años se han expuesto en su localidad natal. Todo apunta a que el legado de Nino Bravo podría mudarse a la capital. Y ya han saltado a la palestra otras voces que critican la decisión de abandonar Aielo.