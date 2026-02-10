El Ayuntamiento de Xàtiva aumenta casi un 30% la subvención a la festividad de la Semana Santa

El Ayuntamiento de Xàtiva ha aprobado un incremento de 4.000 euros en la subvención destinada a la Semana Santa setabense con la idea de reforzar el apoyo municipal a una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad.

Esta ampliación presupuestaria, que supondrá una inversión total de 18.000 euros (un incremento del 28,57 % respecto al pasado año), responde al compromiso del consistorio con una fiesta que en 2025 logró el reconocimiento oficial de Fiesta de Interés Turístico Autonómico, fruto del trabajo impulsado desde el Ayuntamiento y en colaboración con la Hermandad de Cofradías.

El refuerzo económico tiene como objetivo consolidar y potenciar la organización de los actos tradicionales, así como mejorar la proyección cultural, patrimonial y turística de Xàtiva, reforzando su imagen como destino de interés durante la Semana Santa.

Desde el consistorio se ha destacado que este aumento no es solo una inversión económica, sino una apuesta estratégica por una fiesta que genera actividad cultural, atracción turística y dinamización económica local, y que forma parte del patrimonio inmaterial e identitario del municipio.

"Proyecta el nombre de Xàtiva"

«Creemos en el valor cultural, patrimonial y social de la Semana Santa, una celebración que une generaciones de vecinos y vecinas y que proyecta el nombre de Xàtiva más allá de nuestro municipio», ha señalado la concejala de Cultura Festiva, Maria Beltrán, quien ha remarcado que «este apoyo cobra aún más sentido después de que el año pasado nuestra Semana Santa fuera reconocida como Fiesta de Interés Turístico Autonómico, un orgullo colectivo y, al mismo tiempo, una responsabilidad para seguir trabajando de la mano de las cofradías en la mejora, promoción y engrandecimiento de nuestras celebraciones».

Con este incremento, el Ayuntamiento refuerza una línea de trabajo basada en el apoyo estable a las entidades culturales de la ciudad, reconociendo la labor continuada de la Hermandad de Cofradías y el papel clave que la Semana Santa desempeña en la vida social, cultural y económica de Xàtiva, como expresión de su patrimonio colectivo y elemento vertebrador de la identidad local.