Bocairent suspende la 'cordà' de las fiestas y Ontinyent cierra espacios públicos por el viento

El Ayuntamiento de Bocairent ha suspendido la tradicional "cordà" prevista para este martes en el marco de las fiestas patronales y de Moros i Cristians en honor a Sant Blai, como consecuencia del nivel 3 de riesgo de incendio y la alerta naranja por viento decretada por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

Inicialmente, la "cordà" ha quedado aplazada para el próximo sábado 14 de febrero, si bien el consistorio recalca que el acto estará supeditado en todo momento a que los indicadores de preemergencia permitan su celebración.

Desde el ayuntamiento recuerdan que el nivel 3 de riesgo de incendio impide el uso recreativo del fuego, de forma que está prohibido encender tracas, petardos y cohetes en la localidad. El consistorio de Bocairent ha rogado "la máxima colaboración por parte de toda la ciudadanía" para cumplir las normas y evitar incidentes.

La “cordà” de Bocairent tiene unas características muy particularidades por la sinuosidad de la trama urbana del casco histórico por donde transcurre que obliga a la utilización de cañas para llevar los cohetes en lugar de carretillas. Esta circunstancia que la hace única a nivel pirotécnico

Restricciones en espacios públicos

Por otra parte, el Ayuntamiento de Ontinyent ha decretado el cierre de todos los espacios deportivos al aire libre, así como de los parques infantiles y el cementerio municipal, a raíz de la actualización del 112, que mantiene la alerta naranja por fuertes vientos en el interior sur de la provincia de Valencia.

Las restricciones en la capital de la Vall d'Albaida han comenzado a aplicarse a partir de las 15 horas de este martes y se prolongarán durante todo el día de mañana miércoles, según el comunicado difundido por el consistorio ontinyentí.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Xàtiva también cerró al público los parques y zonas deportivas al aire libre, así como el castillo, tanto hoy como mañana. La misma decisión han adoptado otros consistorios como el de l'Olleria o Canals.