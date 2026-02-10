El centro de salud II de Xàtiva se licitará a final de año y el hospital contará con una unidad de salud mental de infancia y adolescencia

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha visitado este martes el hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva para reunirse con el equipo directivo y abordar la evaluación, el seguimiento de los indicadores de actividad, de calidad y las necesidades del centro sanitario. En el marco de esta visita, el conseller ha anunciado la creación de una unidad de salud mental de infancia y adolescencia en el hospital setabense y ha avanzado que el centro de salud II, que se construirá en la zona de la Murta, se licitará a finales de este año 2026.

Gómez ha adelantado que la nueva unidad de salud mental de infancia y adolescencia (Usmia), que se creará con una inversión de 1,5 millones de euros, se habilitará en la antigua lavandería del hospital y contará con 550 metros cuadrados, “la mayor unidad de salud mental infantil y adolescentes de la Comunitat Valenciana”, ha remarcado. La nueva Usmia, que forma parte del plan de salud mental y de adicción 2024-2027 de la Generalitat, dispondrá de dos psiquiatras, tres psicólogos clínicos, enfermería psiquiátrica y trabajador social, ha explicado el conseller, quien ha afirmado que “daremos una asistencia integral y multidisciplinar”. Con la creación de esta unidad mental infantil, el Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent separará esta unidad de la de adultos. Ambas están en estos momentos en el centro de salud de la avenida Ausiàs March de Xàtiva, y el de infantil y adolescencia se disgrega para instalarse en el hospital.

Sobre la licitación de esta obra, Gómez ha apuntado que “será inmediatamente. Ya tenemos buscado el sitio, hay un plan funcional, sabemos los despachos que va a haber y la licitación y el proyecto de obra será inminente. Calculo que se ha a hacer este año, con lo que la puesta en marcha no será más allá de finales del 2027”, aseguró.

El conseller de Sanitat también ha anunciado que el centro de salud II proyectado junto a la escuela infantil Teresa Coloma, en la zona noreste de Xàtiva, se licitará a finales de este 2026. “Esperamos que la licitación del proyecto de obras esté para final de este año”, ha afirmado Gómez, quien ha reconocido que el proyecto se ha “retrasado”, justificando la demora en que “lo hemos aumentado, lo hemos actualizado y más adecuado a las necesidades de los ciudadanos”. El nuevo centro sanitario incorporará una segunda planta y una área de rehabilitación para “acercar la rehabilitación a los ciudadanos de Xàtiva. En este momento tienen que venir a hacer la rehabilitación al hospital y este servicio lo vamos a poner en el nuevo centro de salud de la Murta”.

Sobre el centro de salud II de Xàtiva, el conseller ha respondido a las críticas del gobierno municipal sobre el retraso del proyecto y ha afirmado que “aquí no se trata de hacer anuncios, aquí no se trata de exponer proyectos, aquí se trata de adecuar el proyecto a las necesidades de los ciudadanos. Se trata de modernizar la prestación sanitaria que se da a la ciudadanía. Se trata de modernizar la accesibilidad y dar soluciones a los problemas del siglo XXI con soluciones del siglo XXI. Esa es nuestra estrategia y en esa dinámica estamos”.

Reforma y ampliación del Lluís Alcanyís

El conseller de Sanitat no ha concretado avances sobre la reforma y ampliación del hospital Lluís Alcanyís, un proyecto que cuenta con un plan director de modernización del sanatorio de la etapa del Botànic y que el propio conseller Gómez aseguró que seguiría adelante en una visita a Xàtiva en noviembre de 2023. El plan preveía una inversión de unos 75 millones de euros. En la visita de este martes al Lluís Alcanyís, Marciano Gómez ha afirmado que “nosotros lo que hacemos es estudiar las necesidades, adecuar la cartera de servicios y empezar los proyectos y ejecutarlos”. “Nosotros ahora no vamos a anuncios, vamos a realidades” y señaló que “estamos trabajando en función del impacto que suponga esta nueva reordenación de los servicios sanitarios dentro del departamento para poder dar al hospital de Xàtiva aquello que haga falta. Tenemos que valorar el impacto que suponga el hecho que este departamento Xàtiva-Ontinyent lo hayamos declarado de difícil cobertura. Tendremos que adecuar todo este componente de cartera de servicios, de especialidades, de patrones epidemiológicos, de nuevos servicios en Ontinyent y del nuevo impacto de lo de la difícil cobertura para el plan funcional de Xàtiva”.

La visita del conseller de Sanitat, Marciano Gómez, forma parte de las reuniones que está llevando a cabo con todos los departamentos sanitarios para “tomar el pulso de todos los hospitales”. Del Departament Xàtiva-Ontinyent, ha recalcado el “aumento de la plantilla” del área sanitaria de Xàtiva, que “va a aumentar un 55%” y ha asegurado que “cualquier tipo de consulta externa que se pida para psiquiatría se ve en menos de 30 días y la demora ha bajado de 69 días a 23 días”. También ha resaltado que en el departamento y el hospital de Xàtiva “se han invertido 4 millones de euros en tecnología y en infraestructuras”, y ha incidido en el trabajo de la conselleria que dirige en “la modernización, actualización y mejora de la prestación de servicios y la cartera de servicios para favorecer la calidad de la sanidad a los ciudadanos de Xàtiva”.