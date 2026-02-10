Las cicatrices del viento en Xàtiva: requieren la reparación del muro en un hotel en desuso

El viento no da tregua a las comarcas centrales. El temporal que azota gran parte de la geografía valenciana desde hace semanas ha vuelto a obligar al Ayuntamiento de Xàtiva a decretar el cierre de los espacios públicos -parques y jardines- para las jornadas de hoy y mañana.

La situación persiste desde hace semanas y las fuertes rachas están dejando «cicatrices» en el tejido urbano. Así, el consistorio de la capital de la Costera se ha visto obligado a requerir a los titulares de un complejo hotelero en desuso desde hace años la reparación de un muro exterior.

Las fuertes rachas de viento afectaron a los árboles de grandes dimensiones del jardín y causaron el derrumbe de una pared exterior del complejo hotelero «Huerto Virgen de las nieves», que durante años estuvo abierto en Xàtiva y actualmente se encuentra en venta por 700.000 euros en algunas páginas especializadas de compraventa de inmuebles. Tal y como publicó Levante-EMV en julio del año pasado, vecinos de la zona de la Murta denunciaron la presunta ocupación ilegal del inmueble. De hecho, el espacio detectado para la entrada y salida de personas ha registrado daños. De momento, se ha instalado es una especie de valla de cañizo como único refuerzo de protección. El fuerte viento ha afectado a algunos de los grandes árboles que había en el jardín, lo que ha causado el derrumbe de un muro exterior de notables dimensiones. Dicha situación hace impracticable el paso por la zona, por lo que los dueños del inmueble deben recoger todos los elementos y restituir la zona para garantizar la seguridad de los transeúntes que recorran esta parte de la ciudad.

Actualmente, los cascotes están ahí. Desde hace semanas. No se puede recorrer la acera de esa parte del barrio de la Murta.

El viento ha causado el derrumbe de un muro en un hotel de Xàtiva. / Perales Iborra

Camí de la Cova Negra

Pero los daños generados por el viento no se circunscriben a la ciudad de Xàtiva. Las fuertes rachas eólicas también se han dejado sentir en el diseminado de Bixquert. Por ejemplo, en el camí de la Cova Negra se ha registrado la caída de varios pinos de grandes dimensiones que hacen impracticable el paso. Todo aquel vecino o visitante que se acerque a la zona de les Arcaetes puede notar el paso del vendaval. La situación ha afectado también a la instalación eléctrica, con cables descolgados y en el suelo, junto con otros dispositivos. Ayer, un grupo de operarios estaba trabajando en otras partes de la urbanización. Los daños son considerables y seguramente harán falta varias jornadas para restituir toda la zona afectada por las fuertes corrientes de viento.

Noticias relacionadas

Volta perimetral

Y los daños aún son más numerosos en los espacios naturales. Xàtiva tiene previsto acoger el próximo 19 de abril una nueva edición de su «Volta perimetral», una cita deportiva que se desarrolla en las inmediaciones de la zona del Castell. Solamente hace falta completar el recorrido de los últimos años para comprobar que hay una gran cantidad de pinos que han caído sobre el terreno. Quedan algo más de dos meses para que llegue la cita y si las intenciones de los organizadores pasan por repetir itinerario, lo cierto es que tienen trabajo pendiente con la retirada de los ejemplares abatidos por las rachas eólicas. Actualmente, el recorrido está plagado de nuevos obstáculos naturales difíciles de sortear.