El ciclismo de Ontinyent se viste de gala para presentar la temporada 2026

El Club Ciclista Ontinyent celebrará el próximo viernes, 13 de febrero, a las 20 horas, la presentación oficial de la temporada 2026, un evento que reunirá a deportistas, técnicos, socios y aficionados en el Restaurante La Senya de Ontinyent, espacio cedido por el patrocinador principal del club, Guerola, cuya colaboración resulta clave para el impulso del deporte local, destacan desde el club ontinyentí.

Ciclistas de un de los equipos del CO Ontinyent. / Club Ciclista Ontinyent

La cita servirá para mostrar públicamente la sólida estructura deportiva de la entidad, que continúa creciendo y consolidándose como uno de los referentes del ciclismo base en la comarca. Durante el acto se presentarán todas las categorías del club, reflejo de su firme apuesta por la formación integral de jóvenes ciclistas. Así, el CO Ontinyent presentará a los integrantes de la Escuela de Ciclismo, la Escuela de BMX, la Escuela de Mountain Bike, el equipo Cadete, el equipo Junior y el equipo Amateurs.

Además, el público podrá conocer al equipo técnico de cada categoría, profesionales que desempeñan un papel fundamental en la preparación deportiva y humana de los corredores, remarcan desde la entidad deportiva. La presentación marcará el inicio de una temporada que el club afronta con renovada ilusión, ambición y grandes retos deportivos, reforzando al mismo tiempo los valores de esfuerzo, compañerismo y superación que definen su identidad.

Corredores del Club Ciclista Ontinyent en la presentación del año pasado. / Club Ciclista Ontinyent

El Club Ciclista Ontinyent ha invitado a la ciudadanía a acompañarles en este acto tan significativo para el deporte de la ciudad, "una oportunidad única para conocer de cerca a los protagonistas que llevarán el nombre de Ontinyent por las carreteras y circuitos durante todo el año".