El Club Natació La Costera se alza con 18 medallas y 10 récords en el Campeonato de España
La entidad deportiva con sede en Canals destaca en el Open de Invierno Másters 2026, en Castelló de la Plana
El Club Natació La Costera disputó el Campeonato de España Open de Invierno Másters 2026, celebrado del 5 al 8 de febrero en la piscina olímpica municipal de Castelló de la Plana. El club con sede en Canals se ha alzado con 18 medallas y 10 récords autonómicos en la competición nacional, en la que consiguió el puesto 29 en la clasificación general final. El CN La Costera acudió con 9 nadadores.
Marco Aldabe obtuvo tres oros y una plata haciendo todos los récords autonómicos en sus pruebas, mientras que el entrenador Vic Cabanes se colgó un oro, una plata y un bronce. Kristina Emilova consiguió tres oros en braza, batiendo sus propios récords establecidos en el pasado campeonato autonómico; y sumó también una plata en crol. El nadador José Luis Carrión, "Pelu", Raquel, Ferrán y Laia lograron medallas en varias pruebas individuales y relevos. También destacó la participación del más joven del club, Kike Emilov, y el más veterano, Ismael Morant.
Los resultados conseguidos en el Open de Invierno Másters 2026 consolidan al Club Natació La Costera como uno de los referentes de la natación máster española.
