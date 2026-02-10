Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Club Natació La Costera se alza con 18 medallas y 10 récords en el Campeonato de España

La entidad deportiva con sede en Canals destaca en el Open de Invierno Másters 2026, en Castelló de la Plana

Nadadores del CN La Costera en el campeonato celebrado en Castelló de la Plana.

Nadadores del CN La Costera en el campeonato celebrado en Castelló de la Plana. / Club Natació La Costera

Lluis Cebriá

Canals

El Club Natació La Costera disputó el Campeonato de España Open de Invierno Másters 2026, celebrado del 5 al 8 de febrero en la piscina olímpica municipal de Castelló de la Plana. El club con sede en Canals se ha alzado con 18 medallas y 10 récords autonómicos en la competición nacional, en la que consiguió el puesto 29 en la clasificación general final. El CN La Costera acudió con 9 nadadores.

Nadadora del CN La Costera con una medalla, en Castelló.

Nadadora del CN La Costera con una medalla, en Castelló. / Club Natació La Costera

Marco Aldabe obtuvo tres oros y una plata haciendo todos los récords autonómicos en sus pruebas, mientras que el entrenador Vic Cabanes se colgó un oro, una plata y un bronce. Kristina Emilova consiguió tres oros en braza, batiendo sus propios récords establecidos en el pasado campeonato autonómico; y sumó también una plata en crol. El nadador José Luis Carrión, "Pelu", Raquel, Ferrán y Laia lograron medallas en varias pruebas individuales y relevos. También destacó la participación del más joven del club, Kike Emilov, y el más veterano, Ismael Morant.

Un nadador del CN La Costera con una medalla, en Castelló.

Un nadador del CN La Costera con una medalla, en Castelló. / Club Natació La Costera

Los resultados conseguidos en el Open de Invierno Másters 2026 consolidan al Club Natació La Costera como uno de los referentes de la natación máster española.

Una nadadora del CN La Costera con una medalla, en Castelló.

Una nadadora del CN La Costera con una medalla, en Castelló. / Club Natació La Costera

