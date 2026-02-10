El Club Natació La Costera se alza con 18 medallas y 10 récords en el Campeonato de España

El Club Natació La Costera disputó el Campeonato de España Open de Invierno Másters 2026, celebrado del 5 al 8 de febrero en la piscina olímpica municipal de Castelló de la Plana. El club con sede en Canals se ha alzado con 18 medallas y 10 récords autonómicos en la competición nacional, en la que consiguió el puesto 29 en la clasificación general final. El CN La Costera acudió con 9 nadadores.

Nadadora del CN La Costera con una medalla, en Castelló. / Club Natació La Costera

Marco Aldabe obtuvo tres oros y una plata haciendo todos los récords autonómicos en sus pruebas, mientras que el entrenador Vic Cabanes se colgó un oro, una plata y un bronce. Kristina Emilova consiguió tres oros en braza, batiendo sus propios récords establecidos en el pasado campeonato autonómico; y sumó también una plata en crol. El nadador José Luis Carrión, "Pelu", Raquel, Ferrán y Laia lograron medallas en varias pruebas individuales y relevos. También destacó la participación del más joven del club, Kike Emilov, y el más veterano, Ismael Morant.

Un nadador del CN La Costera con una medalla, en Castelló. / Club Natació La Costera

Los resultados conseguidos en el Open de Invierno Másters 2026 consolidan al Club Natació La Costera como uno de los referentes de la natación máster española.