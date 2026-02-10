La diputación media con la familia para mantener en Aielo el Museo de Nino Bravo

La decisión de la familia de Nino Bravo de no renovar los contratos de cesión de bienes y marca con el Ayuntamiento de Aielo de Malferit aleja el legado del mítico cantante de su localidad natal. En las últimas horas, sin embargo, diferentes instituciones se han ofrecido para tratar de ofrecer una salida digna a tan sensible patrimonio.

La Diputación de Valencia abandera una iniciativa firme de mediación con el foco puesto en intentar que los bienes del artista se conserven en Aielo de Malferit. La propuesta de la corporación provincial, que ya ha sido trasladada a la familia y a la empresa promotora, apuesta por la profesionalización de la custodia de las piezas dentro de la Red de Museos Etnológicos. El objetivo: dar una respuesta técnica y profesional que asegure la integridad de la colección y evite que el legado de Nino Bravo abandone el municipio donde reside su arraigo.

"Esta acción sigue la línea de éxito de otras iniciativas itinerantes y descentralizadas de la Diputació, como son las muestras itinerantes del MuVIM y el Museu Valencià d'Etnologia (L'ETNO), que llevan la cultura fuera de la capital valenciana”, asegura el presidente de la institución provincial, Vicent Mompó". “Buscamos atender la voluntad de la familia de iniciar un nuevo ciclo con una gestión profesional que asegure la catalogación y el tratamiento adecuado de las piezas para garantizar la viabilidad del museo en Aielo de Malferit”, ahonda Mompó, que hace hincapié en “la importancia de este museo para el pueblo y la comarca”.

En la misma línea, la vicepresidenta primera de la Diputació y diputada de Comarcalización, Natalia Enguix, subraya que, para un municipio como Aielo de Malferit, este espacio no es una infraestructura más, sino su "seña de identidad y su orgullo, por lo que es nuestra obligación, como el ayuntamiento de ayuntamientos que es la Diputació, salir en defensa de las iniciativas que vertebran el territorio”.

"Deficiente gestión local"

En este sentido, Enguix ha lamentado la "deficiente gestión" local que ha manifestado la familia y ha llevado a esta situación, al tiempo que ha recalcado que, “aunque Valencia capital cuenta con ingentes recursos culturales, el museo debe permanecer vinculado a su origen”. “Somos conscientes de que la familia quiere trasladar una parte de ese museo a València, pero desde la Diputació queremos que el mito de Nino Bravo perdure y crezca más aún en su propia casa garantizándoles una alternativa que dote al legado del cantante de mayores garantías de seguridad, mantenimiento y difusión”, ha añadido.

Noticias relacionadas

Como ha informado este diario, la familia del artista ha criticado la forma de gestionar el museo por parte del Ayuntamiento de Aielo de Malferit, enumerando un listado de deficiencias entre las que destacan los problemas persistentes de mantenimiento, el escaso horario de apertura, la falta de personal especializado y una inadecuada conservación de piezas de alto valor: 240 telegramas de condolencias se han convertido en ilegibles y también ha desaparecido vestuario icónico de Nino Bravo del complejo.