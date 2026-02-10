La concejalía de Medio Ambiente de Canals, a través de Vaersa y la firma Edeta Silvestre, ha realizado un censo invernal "con el objetivo de evaluar el uso del Túnel como refugio de hibernación por parte de varias especies de murciélagos".

"El periodo de inactividad invernal está considerado una fase crítica para estos quirópteros", exponen desde el consistorio. Por eso, Miguel Ángel Monsalve, coordinador de los programas de seguimiento de fauna amenazada en GVA Vaersa; Sandra Córdoba, bióloga y responsable técnica en la consultoría ambiental Edeta Silvestre, y Joaquin López, técnico de la empresa ambiental Anticimex, acompañados por el regidor Ricardo Carbonell, visitaron la pasada semana el interior del paraje.

"No se detectó actividad de hibernación, pero sí ejemplares de la especie Myotis capaccinii, catalogada en peligro de extinción y que históricamente había mantenido una colonia reproductora muy importante en el túnel de Canals", exponen.

Estudian la cavidad del Túnel de Canals con el objetivo de hacerla "más atractiva" para los murciélagos / Levante-EMV

"El siguiente paso será llevar a cabo un nuevo censo durante la época de cría, otro periodo clave para los murciélagos cavernícolas, con el fin de determinar si el refugio es utilizado con funciones reproductoras", prosiguen las mismas fuentes.

"En caso de confirmarse la ausencia o una presencia muy reducida de M. capaccinii, tal como indican los datos históricos de los últimos censos, se prevé ejecutar actuaciones de mejora de las condiciones ambientales de la cavidad para hacerla más atractiva para estos animales", apuntan.

"Una de las principales amenazas para los murciélagos es el acceso reiterado de personas no autorizadas a la cueva, por lo cual se reforzará la seguridad de la entrada al espacio con cámaras de videovigilancia, entre otras", apostillan.