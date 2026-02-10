El horno de Millares evita el cierre y mantiene viva la llama frente a la despoblación

Millares seguirá conservando abierto el único horno del pueblo. Emilio y Beni, los panaderos que regentan el Horno Filiberto, no abandonarán finalmente el negocio, tal como habían anunciado en enero, y seguirán al frente de la panadería, ofreciendo un servicio esencial en un pequeño pueblo de 321 habitantes (INE 2025), amenazado por el despoblamiento. Así lo ha confirmado Beni a Levante-EMV. El horno de Millares resiste.

Emilio muestra una gran ensaimada recién elaborada en el horno de Millares. / Facebook

Beni explica que les había salido la oportunidad de regentar un horno en otra localidad y, por ello, se plantearon abandonar el Horno Filiberto para emprender una nueva etapa en el otro establecimiento. “Era una oportunidad, porque teníamos más trabajo. No es fácil mantener un negocio de estas características en un pueblo pequeño”, explica. Pero, finalmente han pesado más las condiciones de vida que les ofrece Millares frente a un negocio más rentable en otro pueblo más grande. Beni afirma que “cuando estábamos negociando ya con el otro horno, valoramos la calidad de vida que tenemos en Millares, una mejor forma de vida, y decidimos apostar por quedarnos aquí y darle una vuelta al negocio, movernos más para que venga más gente”. La pareja tiene un hijo de 7 años que acude al colegio de Millares, “un colegio rural con 19 escolares”, donde la educación es más próxima, más cercana. “Estamos muy contentos con esa educación”, afirma Beni.

Los panaderos de Millares van a ampliar sus posibilidades de negocio ofreciendo sus productos en otras localidades, a través de mercados ambulantes. El Horno Filiberto ya “exporta” sus productos en el mercado de Bicorp, que se celebra cada viernes. Ahora, Beni, que es la que se traslada para llevar los panes y dulces que elaboran en el horno hasta la localidad vecina de la Canal de Navarrés, también acudirá al mercado de Dos Aguas, en la comarca vecina de la Hoya de Buñol. “En Dos Aguas se realiza el mercado ambulante los martes y los viernes, y a partir de ahora iremos a este mercado los martes. Como el viernes ya voy a Bicorp, en Dos Aguas estaremos los martes vendiendo los productos que elaboramos artesanalmente, unos productos de calidad y típicos de la Canal”, remarca. “Estaremos en los dos mercados ambulantes para que nos salgan mejor los números”, señala Beni, que afirma que “hemos apostado por Millares y vamos a mover más el negocio para que venga más gente, visitantes y turistas que vienen al pueblo, y llegar a más clientes”. El horno, con 37 años de historia, abre también los fines de semana.

Algunos de los dulces que elaboran en el Horno Filiberto de Millares. / Facebook

El anuncio del cierre del horno de Millares había causado un gran impacto entre los vecinos y vecinas de la localidad de la Canal de Navarrés, que veían como cerraba otro negocio “básico” en el pueblo, ahondando más el problema de la despoblación.

Lorena Galdón, la hija de los propietarios del horno que se jubilaron en 2018, emprendió entonces una campaña para mantener viva la llama del establecimiento ofreciendo unas condiciones económicas muy ventajosas. En 2018 llegó una pareja de Benidorm, que asumió el negocio. Pero dos años después lo abandonaron y Lorena volvió a remover cielo y tierra para mantener abierto el horno. Emilio y Beni llegaron de Benetússer para hacerse cargo del establecimiento. Tras cinco años al frente del horno, en enero pasado plantearon dejar el negocio y marcharse a otra población, pero finalmente han reconsiderado su decisión y han decidido apostar por seguir en Millares. La buena noticia ha sido muy celebrada por clientes y vecinos de Millares, que, a través de las redes sociales del establecimiento, se muestran contentos porque el horno no cierre.