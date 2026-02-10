El IES Jaume I aborda las relaciones entre el griego y el español en el Dia Mundial de la Lengua Griega

El IES Jaume I de Ontinyent ha vuelto a ser uno de los protagonistas en la celebración de los actos del Día Mundial de la Lengua Griega celebrados en la Escola Oficial d’Idiomes de València. El centro ontinyentí ha participado en la celebración con una ponencia en la que abordaba la relación entre el griego y el español.

Una delegación de Ontinyent, formada por miembros del equipo directivo del IES Jaume I, profesorado y alumnado del Grup Helenista del centro ontinyentí participó este pasado lunes, 9 de febrero, en los actos del Día Mundial de la Lengua Griega celebrados en la EOI València-Saïdia, organizados por la profesora Laura Cardona y por el cónsul honorario de Grecia en València, Theofilos Margellos. La delegación de Ontinyent participó con una ponencia de la profesora y jefa del Departament de Castellà del Jaume I, Elena Martínez, sobre las relaciones entre las lenguas griega y española. Tras ello, el grupo de ontinyentins pudo saludar a las autoridades griegas y a las representaciones de Armenia y Casa Mediterráneo, también presentes en el acto. La celebración del Día de la Lengua Griega tuvo lugar a las 17:30 horas en el salón de actos de la EOI de València-Saïdia y se abrió con la bienvenida de Laura Cardona, profesora de griego moderno en la escuela de idiomas, y del cónsul, Theofilos Margellos.

La delegación de Ontinyent planteó al cónsul la posibilidad de organizar algún tipo de encuentro o acto cultural helenista en Ontinyent, dada la presencia de estudiantes de Griego y la colaboración del IES Jaume I con institutos de Grecia y Chipre. El instituto de la capital de la Vall d’Albaida mantiene una estrecha relación con el consulado de Grecia en València y con la comunidad griega de Alacant. El Jaume I cuenta con un activo Grup Helenista, impulsado por el Departament de Llengües Clàssiques y el profesor Francisco Valero, que ha participado en otras ediciones de esta celebración del Día Mundial de la Lengua Griega. Además, estudiantes del instituto participan en varios proyectos educativos vinculados con la lengua y la cultura griega y han sido premiados en varios certámenes, concursos y premios sobre la cultura y la lengua helénica.