Ontinyent ampliará el Laboratori Urbà con apoyo de la red Innpulso

La regidora de Promoción Económica del Ayuntamiento de Ontinyent, Natàlia Enguix, participaba este pasado lunes en el Ministerio de Ciencia, Universidades e Innovación, en Madrid en la Asamblea Anual de la Red Innpulso. Esta red integrada por más de 100 ayuntamientos reconocidos como Ciudades de la Ciencia y la Innovación, celebraba su asamblea anual para aprobar el plan de trabajo y el presupuesto correspondiente al ejercicio 2026. En el encuentro, la regidora avanzó que la ciudad continuará trabajando en la captación de fondos de la red que permiten ampliar y consolidar el proyecto de Laboratori Urbà en el municipio, iniciativa que ya estuvo subvencionada en 2025 por Innpulso y que se pretende enmarcar dentro del plan de acción estratégico Ontinyent 2030.

Según explicaba Enguix, “desde el Ayuntamiento de Ontinyent hemos participado en la Asamblea Anual de la Red Innpulso, una red de la cual formamos parte desde hace más de una década y que nos permite estar conectados con otras ciudades que apuestan por la innovación como herramienta de desarrollo”. En este sentido, la regidora destacaba que “se ha aprobado el plan de trabajo y el presupuesto para 2026, un año en que queremos continuar avanzando en proyectos importantes para Ontinyent". Enguix recordaba que el Ayuntamiento de Ontinyent fue beneficiario en 2025 de una línea de subvenciones de Innpulso destinada a la puesta en marcha de proyectos de ciudad laboratorio, hecho que permitió iniciar los trabajos para la creación del Laboratori Urbà en el municipio. “Este 2026 queremos continuar en esta línea de trabajo y volveremos a presentarnos a la convocatoria, con el objetivo de poder ampliar y reforzar este proyecto”, señalaba.

La regidora subrayaba que el Laboratori Urbà “pretende convertir Ontinyent en un espacio de reflexión y de experimentación alrededor de la ciencia y la innovación, implicando a la comunidad universitaria y los diferentes agentes sociales, económicos e institucionales de la ciudad”. Además, añadía que “queremos que este proyecto forme parte del proceso Ontinyent 2030, que comenzamos hace unas semanas, y que tiene como horizonte construir una ciudad más innovadora, participativa y adaptada a los retos de futuro”.

En este sentido, Enguix destacaba “el interés de seguir avanzando en el impulso de Ontinyent como ciudad innovadora, aprovechando las oportunidades que ofrece la Red Innpulso y el trabajo conjunto con otros municipios y con el Gobierno de España”. Según concluía, “la captación de nuevos fondos y la continuidad del Laboratori Urbà son elementos que nos pueden ayudar a seguir generando oportunidades, conocimiento e innovación al servicio de la ciudadanía”, concluía.