Podio del CN Xàtiva en la jornada de la Liga Infantiles y Mayores en Benimàmet

El Club Natació Xàtiva subió al podio en la tercera jornada de la Liga Infantil y Mayores, celebrada los días 7 y 8 de febrero en la Piscina Municipal Cubierta de Benimàmet. Nadadores del CN Xàtiva consiguieron dos primeros puestos, un segundo y un tercero; y además, algunos consiguieron las marcas mínimas para participar en los campeonatos autonómicos.

Roger Arnau quedó tercero en los 1.500 metros libres, con un tiempo de 18'36”56. Asier Sendra fue primero en la prueba de 400 metros estilos con un registro de 4'58”59; mientras que Rebeca Ferrer fue primera en los 1500 m libres, con un crono de 18'46”59 y en la prueba de 200 m estilos fue segunda con 2'36”53.

En cuanto a las marcas mínimas para los autonómicos conseguidas por nadadores setabenses, destaca la de Pablo Oltra en 200 metros estilos y 100 m libres; Fausto Revert en 100 m libres; Carlos Tormo en 100 m braza; Mia Vidal en 100 m libres; Laia González en 50 m espalda y Pablo Sanchis en 400 m libres y 50 m espalda.

En la tercera jornada de la Liga Infantil y Mayores en Castelló compitieron 233 nadadores pertenecientes a 12 clubes de la Federació de Natació de la Comunitat Valenciana (FNCV). Por el CN Xàtiva también participaron Ulises Iaschuk, Mar García, Mar Ferrero, Joana Moragues y Sergio Márquez, en categoría infantil; Ithais Sanchis, Anas Klil, David Micó y Ferran Marco, en categoría junior; y Sara Matías y Bea Descals en categoría sub-20.