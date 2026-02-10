El PP de Xàtiva critica el "abandono" de la calle Blai Bellver y su entorno

El Partido Popular de Xàtiva ha visitado la calle Blai Bellver y su entorno a petición de los vecinos, que, según la formación, "llevan tiempo alertando de una situación de abandono generalizado por parte del ayuntamiento".

Tras la visita, los populares han criticado los "graves problemas de mantenimiento en la vía pública, especialmente fugas de agua en el subsuelo que están provocando humedades persistentes en los bajos y en las fachadas de los edificios, una situación que preocupa seriamente a los residentes por los daños estructurales que puede generar".

"A ello se suma la falta total de poda del arbolado. Las copas y ramas invaden los balcones de las primeras plantas, generan suciedad, problemas de salubridad y una clara sensación de dejadez, sin que el Ayuntamiento haya actuado pese a las reiteradas quejas vecinales", inciden en el PP, que también ha denunciado "el estado de abandono del parque infantil de la zona, con elementos de juego deteriorados, falta de mantenimiento y un entorno poco adecuado para que jueguen los niños con seguridad". "Especialmente grave es la ubicación de una auténtica muralla de contenedores de basura junto al parque, que provoca malos olores constantes y molestias a las familias que acuden con sus hijos", apuntan las mismas fuentes.

“Los vecinos nos trasladan siempre el mismo problema: fugas de agua, humedades, árboles sin podar y espacios públicos abandonados. El Ayuntamiento mira hacia otro lado mientras los barrios se deterioran”, señalan desde el Partido Popular.

Desde el PP de Xàtiva piden al gobierno municipal "una actuación inmediata e integral, que incluya la reparación de las fugas de agua, la revisión del subsuelo, la poda urgente del arbolado, la puesta a punto del parque infantil y la reubicación de los contenedores".

“No se puede hablar de barrios vivos ni de ciudad amable cuando se abandona a los vecinos y se deja que los problemas se enquisten durante años”, han concluido.

Por su parte, desde el equipo de gobierno de Xàtiva han reaccionado ante las acusaciones del PP. "Si de verdad Marco Sanchis quiere ayudar a mejorar el barrio, en lugar de lanzar medias verdades y manipular la información debería aprovechar la presencia en la ciudad de Marciano Gómez para pedirle que anuncie la licitación de las obras del nuevo centro de salud, que así sí que se mejorará el barrio”.