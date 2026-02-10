Retiran las placas de Nino Bravo del monolito y de la puerta del museo en Aielo de Malferit

El cierre del museo de Nino Bravo en su localidad natal de Aielo de Malferit ha causado una honda impresión entre la sociedad valenciana. Tal y como adelantó Levante-EMV, la decisión se ha adoptado después de que la familia enviara un burofax al consistorio en el también solicitaban que se dejara de utilizar la marca Nino Bravo. Dicha situación ha causado que el Ayuntamiento haya retirado una placa conmemorativa que estaba instalada en un monolito ubicado en una de las rotondas de entrada al pueblo. Y también se han quitado los elementos identificativos que marcaban la entrada al museo, cerrado actualmente.

Imagen de archivo de la placa conmemorativa en recuerdo a Nino Bravo que ha sido retirada en una rotonda. / Levante-EMV

Imagen del monolito en la rotonda de entrada a Aielo de Malferit, ya sin placa recordando a Nino Bravo. / Perales Iborra

El monolito fue remodelado en 2021 a causa de un accidente de tráfico. Consultado por la retirada de la placa de grandes dimensiones, el alcalde Juanra Espí ha explicado a Levante-EMV que la medida se ha adoptado por razones legales: "Hemos tratado el tema con los asesores del Ayuntamiento. En el burofax nos piden que no usemos la marca Nino Bravo. Cuando se reformó el monolito presentamos a la familia tres bocetos y ellos eligieron. Hemos deducido que ya no podemos usarla, por lo que se ha retirado y depositado en un almacén a la espera de ver cómo transcurren las cosas. Espero que aún se pueda reconducir el tema".

"El día que recibimos el burofax se lo comunicamos al resto de partidos presentes en el pleno del Ayuntamiento. Y esa tarde tratamos el tema en una reunión. Llamamos a la familia y no nos cogieron el teléfono. Aún estamos esperando respuesta", ha comentado el primer edil de Aielo de Malferit. Consultado sobre si cree que la operación es una maniobra orquestada para trasladar los fondos a València, Espí no ha querido entrar al trapo: "Solo puedo remitirme al comunicado que ha hecho el Ayuntamiento respetando el burofax". "Lo que yo creo es que las cosas sí se podrían haber hecho de otro modo. Al final, esto no es un tema político ni es un tema que está afectando al Ayuntamiento de Aielo ni a su alcalde. Es una situación que sí está afectando a la figura de Nino Bravo", ha apostillado el representante municipal.

Sin placa en el monolito ni en la puerta de entrada del Museo, en la localidad natal del cantante sí permanece la calle a la que da nombre y una placa conmemorativa instalada en la fachada de su casa natalicia: "Todo eso se aprobó antes del acuerdo con la familia, por lo que hemos entendido que no hay que tocar nada", expuso Espí.

Un vecino señala la placa en recuerdo de Nino Bravo que sí permanece en la casa natal del cantante. / PERALES IBORRA

Así fue la inauguración del Museo de Nino Bravo en Aielo de Malferit hace 20 años / Perales Iborra

Reacciones

El cierre del museo es uno de los temas centrales en los corrilos y en los bares de la localidad. Como se suele decir, hay opiniones "de todos los colores". Vicente Bataller, vecino de Aielo de toda la vida, fue contundente: "Yo creo que es un tema que debe arreglarse. No se debería ir el museo, es una pena para el poble". Manolo Gandia, fue más crítico: "Yo creo que todo es un tema de dinero, quieren más dinero. Quieren vivir de eso. Yo creo que el Ayuntamiento se gastó bastante dinero en montarlo y cada vez que venían las hijas las llevaban en andas, como se suele decir". Raquel Aparicio se mojó menos: "Es una cosa que a mi no me incumbe, si se va el museo, pues bien. Si se queda, también. Es cierto que es una cosa que estaba aquí en el pueblo, pero no me importa si se va".