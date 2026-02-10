Fede Vidal, secretario del PSPV en la Vall d'Albaida: "Llevarse el Museo de Nino Bravo de Aielo de Malferit es una mala decisión"

La decisión de la familia de Nino Bravo de no renovar los acuerdos de cesión del legado del legendario cantante con el Ayuntamiento de Malferit ha suscitado múltiples reacciones en las últimas horas.

En la localidad de la Vall d'Albaida viven con gran pesar la pérdida de un patrimonio tan importante que conecta con las raíces del artista, mientras tanto la Generalitat como la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de València se han apresurado a ofrecer alternativas para albergarlo.

El secretario general del PSPV de la Vall d'Albaida, Fede Vidal, se ha pronunciado sobre esta posibilidad. "Me parece una mala decisión llevarse el Museo de Nino Bravo fuera de Aielo de Malferit, cuando la gente y el ayuntamiento han trabajado para dar visibilidad, mantenimiento, difusión… y, como no, el amor de su Aielo de Malferit", ha señalado el dirigente en las redes sociales, incidiendo en que "la figura de Nino Bravo y Aielo de Malferit en la Vall d'Albaida son un referente".

A juicio de Vidal, el comunicado oficial emitido por la familia para justificar la ruptura de relaciones con el Ayuntamiento de Aielo "parece una excusa". Y añade: "Supongo que ya se sabrá para qué".

Dicho comunicado mantiene que, una vez vencidos los contratos de cesión de bienes y uso de la marca de Nino Bravo con el consistorio aieloner, la familia ha decidido iniciar "una nueva etapa en la gestión y puesta en valor del legado del artista, con una visión acorde a su dimensión cultural y artística".

"Esta decisión no responde a una voluntad de confrontación, sino al convencimiento de que, tras dos décadas, corresponde abrir un nuevo ciclo que permita desarrollar proyectos de mayor alcance, siempre desde el máximo respeto a la figura de Nino Bravo y a su localidad natal", continúa el texto difundido.

El alcalde de Aielo: "El ayuntamiento siempre ha colaborado al 100%"

Por su parte, como ya informó ayer este diario, el alcalde de Aielo de Malferit, Juan Rafael Espí, ha defendido que el ayuntamiento "ha actuado desde el primer momento de buena voluntad, colaborando al 100% y ayundando siempre para que el museo fuera una realidad". El primer edil recuerda que el consistorio asumió una inversión de 65.000 euros para remodelar el complejo y que paga un canon anual de 18.000 euros por el uso de la marca Nino Bravo, en virtud de un contrato firmado en 2023 por el que se cedían gratuitamente los bienes del artista. Dicho acuerdo finalizó el 26 de enero y, una vez caducado, la familia no ha dado opción de renovarlo ni de actualizarlo. "Les llamamos el viernes por la mañana y nos dijeron que era cuestión de sus abogados", apunta el alcalde.

Espí también defiende que el ayuntamiento "va a continuar intentando que se reconduzca la situación", después de recordar que la corporación municipal "ha ayudado a declarar el Año Nino Bravo en la Comunitat Valenciana y ha hecho fuerza para que se le diera el premio 9 d'Octubre en 2023". Ese mismo año también se nombró al cantante hijo predilecto de Aielo de Malferit.

El alcalde de Aielo de Malferit, con las hijas de Nino Bravo, en el acto de declaración del cantante como hijo predilecto de la localidad. / Levante-EMV

Respecto al horario de apertura del museo, el primer edil recuerda que "es el mismo desde el momento en que abrió (en 2006) y siempre les hemos dicho que estamos estudiando de qué manera ampliarlo". Espí mantiene que "en una administración, la contratación de personal y el aumento de salarios está muy vinculada a las normas legales". También resalta que, "cuando hay excursiones programadas, sea el día que sea, la persona encargada va y abre" el espacio.

El alcalde hace hincapié en que "todos los gastos del museo van a cargo del ayuntamiento". Para la renovación de las instalaciones, la Generalitat aportó 48.000 euros. "Todo el diseño y la maquetación la decidió la familia sin que el ayuntamiento pusiera pegas", insiste.

El PP ve "dejadez" y "mala gestión"

El cierre del museo dedicado a Aielo Bravo en su pueblo natal también ha suscitado la reacción de la oposición. El PP de la localidad lo ha achacado a “la dejadez” del equipo de gobierno municipal. “Según la información recabada, el ayuntamiento ha incumplido los contratos con la familia del cantante en distintos aspectos: no han puesto nunca un director del museo; no han hecho actividades promocionales desde el año de Nino Bravo; no se ha invertido en el museo desde que se solucionaron las goteras, no se ha reparado el material dañado por el agua e incluso ha desaparecido un pantalón”, ha asegurado la portavoz del PP, Lucía Bataller, quien ha destacado que “la comunicación con la familia y el Ayuntamiento era nula, a través de abogados”.

Para Bataller, “es una mala gestión de manual”. “No se deberían de haber permitido que todo esto pasará. Nino Bravo es el atractivo turístico del pueblo, es la referencia que siempre nos ha enorgullecido y no entendemos cómo el ayuntamiento ha permitido que se llegue a este punto”, ha ahondado la portavoz popular, que ha señalado al equipo de gobierno como “responsable”.

Bataller mantiene que “el pueblo, en su mayoría, está sorprendido con el cierre y por cómo ha sucedido”. “El PP está en la oposición, pero va a trabajar con todas las herramientas disponibles para revertir la situación y conseguir que la memoria de nuestro hijo predilecto se honre como merece él, su familia y el pueblo de Aielo”, zanja la portavoz popular en Aielo.