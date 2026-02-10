La UV licita por 800.000 euros la redacción del proyecto del hospital de la Facultad de Veterinaria de Ontinyent

La Universitat de València (UV) ha sacado a concurso público el pliego de condiciones para contratar la redacción del proyecto y dirección de obra del nuevo hospital veterinario de Ontinyent, dentro del plan de acción para la construcción y puesta en marcha de la nueva Facultad de Veterinaria de Ontinyent. En concreto, y según se ha publicado a la plataforma de contrataciones del Estado, este proyecto sale a licitación por 805.360,04 euros, siendo el próximo 8 de marzo la fecha tope de presentación de ofertas. Este proyecto se sumará al que ya está en redacción y que la UV adjudicó a la empresa valenciana Santatecla Arquitectos, SLP, por 761.090 euros, para la construcción del nuevo aulario de veterinaria.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha destacado que “el hospital veterinario donde podrá hacer prácticas el alumnado es uno de los elementos claves de la que va a ser una inversión global de más de 70 millones de euros entre el aulario, el edificio departamental y el propio hospital, y que va a suponer un antes y un después en la ciudad por su positivo impacto. Cada paso como este nos acerca más a esa realidad y agradecemos a la Universitat de València la seriedad con la que está trabajando desde el primer momento para hacerla posible”. Según se expone en el pliego de prescripciones elaborado por la Unidad Técnica de la UV, el hospital veterinario tendrá una superficie construida de cerca de 3.000 m², en una parcela próxima a los actuales edificios universitarios del Campus ontinyentí, con un coste de ejecución material estimado de más de 16’5 millones de euros de presupuesto base de licitación.

Áreas del futuro centro

El programa de necesidades expuesto en el proyecto contempla que el hospital veterinario tendrá que contar con una área de animales grandes de 782 m², con vestíbulo, recepción, 8 boxes de varios tamaños incluyendo un específico para ovejas, sala de atención y triaje, 2 salas de anestesia, sala de preparación prequirúrgica para animales, 2 quirófanos con una antesala, vestuarios, sala de rayos X, espacios para residentes y zonas de cuarentena, así como una zona exterior de 140 m² con almacén de alimento, herrería, zona de lavado y zona de cuarentena.

El área de animales pequeños, de 1086 m², se subdivide en varios espacios. Las zonas generales incluyen vestíbulo, recepción, despachos, biblioteca, sala de espera, lavabos y vestuarios. La zona de consultas se dividirá en espacios específicos para medicina interna, cirugía de tejidos blandos, traumatología, dermatología, oftalmología, reproducción, ecografía y especialidades varias. La zona quirúrgica contará con 4 quirófanos, antesala de quirófanos, salas de anestesia y preanestesia, 4 espacios UCI y vestuarios. La zona de residentes contará con una sala general, 8 dormitorios, 5 baños, lavabos, vestuarios, sala de prácticas, boxes y sala de animales infecciosos. También habrá otros espacios como sala de esterilización, farmacia, laboratorio, dos salas de rayos X, sala de taco-resonancia y zona de extracción de productos quimio.

Habrá también una área de necropsias de 510 m², que incluirá una sala de anatomía y necropsias de animales pequeños y otra de animales grandes, sala de formolización, cámara frigorífica, cámara congeladora, laboratorio, despacho, sala de reuniones, vestuarios y almacén. Finalmente, se contará con una planta piloto y departamento de medicina preventiva de 531 m² con laboratorios específicos de operaciones básicas, de análisis fisicoquímico y de análisis microbiológico. Igualmente, habrá 3 despachos, sala de reuniones, dos cámaras de refrigeración y otras tantas de congelación, sala de catas, una gran sala de procesos de 200 m², sala de control y taller.

El pasado mes de diciembre, los agentes implicados en el proyecto de la futura Facultad de Veterinaria se reunieron en el Centre Cultural Caixa Ontinyent, donde coincidieron en destacar el "carácter estratégico" de estos estudios para toda la Comunitat Valenciana. El gerente de la Universitat de València, Juan Vicente Climent, manifestaba que la universidad pública de Veterinaria en Ontinyent “será una de las más avanzadas de Europa”, unas declaraciones en las que coincidía pocas semanas después el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en su visita a la ciudad.