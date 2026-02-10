Xàtiva acoge en la estación de tren una exposición retrospectiva sobre el bombardeo de 1939
La muestra, que se podrá visitar hasta el 22 de febrero, explica las causas y consecuencias de este episodio dentro del contexto de la Guerra Civil y la realidad local de la ciudad
La estación de tren de Xàtiva acoge en su vestíbulo una exposición retrospectiva dedicada al bombardeo del 12 de febrero de 1939, uno de los episodios más trágicos de la historia contemporánea de la ciudad, que podrá visitarse de manera gratuita hasta el 22 de febrero. La muestra ofrece un recorrido histórico que sitúa los hechos dentro del contexto general de la Guerra Civil española, con una atención especial a la realidad social y política de Xàtiva durante la Segunda República.
La exposición, organizada conjuntamente con el Archivo Municipal i con la colaboración de Adif, se estructura en varios paneles que analizan las causas y consecuencias del conflicto, el estallido de la guerra en la ciudad y su desarrollo a escala local, así como la intervención de los autoritarismos europeos, especialmente la Alemania nazi y la Italia fascista de Mussolini. El recorrido también contextualiza la denominada Ofensiva de Levante y explica por qué Xàtiva se convirtió en objetivo militar.
El núcleo central de la muestra se centra en el bombardeo de la estación: cómo se produjo el ataque, cuál fue su ejecución y qué consecuencias humanas y sociales tuvo para la población. Finalmente, la exposición se cierra con un espacio dedicado a la memoria del bombardeo, que muestra cómo, tras décadas de silencio, se ha recuperado y dignificado el recuerdo de las víctimas mediante iniciativas como el Aixopluc, los homenajes anuales, los trabajos de investigación, los documentales y diversas acciones de divulgación histórica.
Fomentar el conocimiento de la memoria democrática
El concejal de Memoria Democrática, Alfred Boluda, ha destacado que “la voluntad es fomentar el conocimiento y la difusión de la memoria democrática, porque la consideramos una herramienta fundamental de cohesión social, de convivencia y de reivindicación de los valores democráticos”. Además, ha añadido que “como novedad, este año hemos diseñado esta exposición que permitirá difundir este hecho brutal a más personas desde el mismo lugar donde ocurrió”.
Por su parte, el responsable del Archivo Municipal, Sergio Rubio, ha explicado que “aunque la exposición pivota en torno al bombardeo, se ha querido profundizar en el contexto político y social de la Xàtiva de los años 30 para aproximar al espectador a unos hechos que traumatizaron a la ciudad y que durante muchos años no recibieron el necesario trabajo de reparación a las víctimas, una tarea que en los últimos años se está impulsando”.
