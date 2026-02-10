Xàtiva modifica el calendario de domingos y festivos comerciales de 2026
La decisión del Ayuntamiento, basada en la ley de comercio valenciana, permitirá a los comercios abrir el 1 de agosto en lugar del 13 de diciembre de 2026
El Ayuntamiento de Xàtiva ha aprobado la modificación del calendario de domingos y días festivos habilitados para la apertura comercial durante el año 2026. Mediante una resolución de Alcaldía, de fecha 22 de enero de 2026, se ha acordado sustituir el domingo 13 de diciembre por el festivo local del 1 de agosto como día de apertura autorizada para los establecimientos comerciales del municipio.
Esta decisión responde a la solicitud presentada el pasado 23 de diciembre de 2025 por la asociación Asucova y se ha adoptado tras dar audiencia a las entidades empresariales, sindicales y de consumidores más representativas, así como tras comunicar la propuesta a la Consellería competente en materia de comercio.
La medida se ampara en lo establecido en la Ley 3/2011, de comercio de la Comunitat Valenciana, que faculta a los ayuntamientos a sustituir hasta dos domingos o festivos habilitados por otras fechas en función de las necesidades comerciales locales. Asimismo, se ajusta al procedimiento recogido en el Decreto ley 14/2025, de medidas urgentes contra la hiperregulación y para la agilización de procedimientos.
El Servicio Territorial de Comercio, Artesanía y Consumo de València ha confirmado que la decisión municipal es de obligado cumplimiento para todos los establecimientos que no se encuentren acogidos al régimen de libertad horaria.
De este modo, los días festivos y domingos habilitados para la apertura comercial en Xàtiva durante 2026 serán los siguientes: 4 y 11 de enero, 3 y 5 de abril, 5 de julio, 1 y 15 de agosto, 12 de octubre, 29 de noviembre, y 20 y 27 de diciembre.
El Ayuntamiento comunica esta información para conocimiento general de la ciudadanía y del sector comercial local.
