Un abogado denuncia a la hija del alcalde de Chella por quemar la bandera de España

Un abogado ha denunciado a tres jóvenes vecinas de Chella en la comisaría de Policía Nacional de Xàtiva por quemar una pequeña bandera de España en un bar de dicha localidad de 2.400 habitantes durante las fiestas locales.

El pasado sábado 7 de febrero se celebraba en Chella San Fumat, un atípico carnaval nocturno en el que participan cientos de jóvenes cada año. En un vídeo que se publicó inicialmente en Instagram se observa a las jóvenes -disfrazadas de monjas al estilo Rosalia- prendiendo fuego a la bandera mientras cantan el himno regional valenciano, en un ambiente de broma.

El vídeo, grabado por una cuarta persona y reenviado por otras cuentas, no ha tardado en viralizarse. Diferentes cuentas de ultraderecha lo han difundido, poniendo el foco en la hija del alcalde del PSPV.

La denuncia presentada este miércoles mantiene que los hechos pueden ser constitutivos de un "delito de ultraje a la bandera", contemplado en el artículo 543 del código penal y castigado con una multa. El denunciante, que se presenta en la causa como acusación particular, sostiene que el acto se produjo "con desprecio y menoscabo tanto hacia la bandera nacional como al himno regional, y todo lo que ello representa para el conjunto de los españoles".

El alcalde: "Buscan atacarme a mí"

El alcalde de Chella, José Enrique Talón, ha condenado la acción y ha asegurado a Levante-EMV que su hija "está muy arrepentida". "Está muy mal quemar la bandera de España, aunque sea en una fiesta. Ella se ha dado cuenta y a mí, como español y valenciano, me sabe muy mal", sostiene Talón. "Tengo que defender a mi pueblo y a mi país. Jamás quemaría la bandera de España: de hecho tengo una de 6 metros colgada en al ayuntamiento", incide.

El alcalde, sin embargo, cuestiona el señalamiento de su hija solo por el hecho de que su padre ostente un cargo público y condena las amenazas que esta ha recibido. "Se ha tenido que quitar las redes sociales y han difundido su dirección", apunta. Un hecho que pretende denunciar. "Si no fuera mi hija no se estaría diciendo nada. Hacen esto para atacarme porque no me pueden entrar por ningún sitio", recalca Talón, que defiende su gestión al frente del consistorio.

No es la primera vez que se observan actos anticonstitucionales en la zona. Hace unos meses, en las fiestas de la localidad vecina, Anna, el "Cara el sol", himno falangista, sonó a todo volumen en el local de los festeros. También generaron polémica los cánticos que tachaban de "hijo de puta" al presidente del Gobierno en un pasacalle.