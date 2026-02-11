Anna renueva los 136 escalones que descienden a uno de sus parajes más visitados
La actuación en el Gorgo de la Escalera cuenta con una inversión de 40.218 euros e incluye la rehabilitación de barandillas y elementos de seguridad
El Ayuntamiento de Anna está llevando a cabo el acondicionamiento y mejora del acceso al Gorgo de la Escalera, uno de los enclaves más visitados de la localidad de la Canal de Navarrés, que en 2025 dejó unos ingresos "récord" para el pueblo de 42.711 euros.
La actuación ha incluido la renovación completa de los 136 escalones y el mantenimiento de barandillas y elementos de seguridad, "siempre con criterios de respeto al entorno natural y utilizando materiales integrados en el paisaje", según mantiene el consistorio.
Desde el equipo de gobierno recuerdan que iniciaron conversaciones para adquirir o alquilar el terreno colindante, con el objetivo de dotar a este paraje "de una entrada más digna y poder crear un gran mirador, además de baños públicos". Sin embargo, no fue posible alcanzar ningún acuerdo con los titulares privados de los terrenos. Aun así, el ayuntamiento remarca su "apuesta decidida" por mejorar lo que sí es competencia municipal.
El consistorio recalca que la intervención "cambiará notablemente la imagen del Gorgo de la Escalera" con una inversión de 40.218,32 euros, de los cuales 3.000 € han sido subvencionados por la Diputación de Valencia, a través de su área de Turismo.
Desde la corporación municipal recalcan que, con motivo de las obras, "ahora mismo no se puede acceder al Gorgo de la Escalera, únicamente pueden y deben acceder los trabajadores y personal autorizado". "Seguimos trabajando para cuidar Anna, cumplir con nuestros vecinos y vecinas e invertir en espacios que durante muchos años no habían recibido la atención necesaria", ha asegurado el alcalde, Miguel Marín, que defiende el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la población.
