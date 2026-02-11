Aspromivise animará el Torneig Cadet Masculí del Genovés

El equipo de baloncesto de Aspromivise jugará un partido de exhibición con el CB Genovés Femenino en el descanso de la final del XXII Torneig Cadet Masculí del Genovés, que se celebrará del 27 de febrero al 1 de marzo en el pabellón de la localidad de la Costera, con un cartel que reunirá al club organizador, el CB Genovés, el Joventut de Badalona, el València BC y el Estudiantes de Madrid.

Jugadores de baloncesto de Aspromivise y el CB Genovés en un partido. / CB Genovés

El CB Genovés manifiesta que "si el club existe es por iniciativas como estas". Señalan que el torneo que impulsan siempre ha sido un buen espacio para mostrar otra forma de practicar baloncesto, deporte que consideran una herramienta para mostrar diferentes mensajes, valores que ayudan a que los niños y las niñas se formen por colaborar en la construcción de un mundo mejor. Cualquier iniciativa en este sentido siempre es en beneficio de la sociedad, y este tipo de actuaciones siempre suman, remarcan. No es casualidad que la final ofrezca al descanso un partido de exhibición entre miembros de Aspromivise y del CB Genovés. "Dar visibilidad a una forma de entender el deporte en un espacio propicio y donde la gran mayoría de personas que acuden son seguidores de este deporte, es un buen momento para mostrar que el baloncesto va mucho más allá, es un medio que se puede utilizar para conseguir muchos objetivos que pueden estar lejos del hecho de sumar canastas", exponen.

Desde las dos entidades se manifestaba que “es evidente que con planteamientos como este no tan solo se tiene que ver el deporte como una herramienta estrictamente competitiva. El hecho de considerar el baloncesto como recurso para aprovecharse de todo lo que rodea al deporte, aporta una serie de beneficios que todos y todas tenemos que considerar como prioritario. En la pirámide deportiva no tan solo existe la punta de la misma, la base de la pirámide, mucho más ancha y con muchas más posibilidades de conseguir mejoras para la sociedad es propicia para plantear iniciativas como la expuesta. En el deporte del baloncesto, tal y como lo entendemos, no es tan importante que el balón entre por la canasta, sino más bien que el balón circule y aprovechemos todo lo que supone que el balón esté en movimiento. Así, con el baloncesto como excusa, se podrá colaborar en conseguir una sociedad más justa y donde se valore a las personas por sus capacidades. Se tiene que considerar a la diversidad de las personas como un valor y encontrar su lugar en este mundo". Añaden que "compartir espacio dos maneras tan diferentes de entender el baloncesto da un plus de calidad al torneo y reafirma la postura del club de ofrecer un espacio inclusivo donde el practicar baloncesto tiene que ser el medio para conseguir una serie de valores que hagan de las personas indispensables para la sociedad. Tenemos que construir una sociedad donde la diferencia tiene que ser un valor, y donde todas las personas tengamos cabida".

En el descanso del partido de la final, el mismo domingo día 1 de marzo, jugadoras y jugadores de Aspromivise y del CB Genovés participarán en un partido donde, lo más importante no es meter canasta, sino dar visibilidad a otra forma de practicar deporte. En este caso, València BC, Juventud y Estudiantes serán testigos directos de otra forma de practicar baloncesto. Si la ACB, en la jornada de este fin de semana promocionaba una campaña de baloncesto para todos y todas, el Genovés ya lleva años con este mensaje y el último fin de semana de febrero se vivirá en el Pabellón Paco Cabanes.