El Ayuntamiento de Aielo de Malferit pagará a la familia de Nino Bravo por el pantalón extraviado en 2008

Es uno de los temas de la semana. El Ayuntamiento de Aielo de Malferit se ha visto obligado a cerrar el museo dedicado a Nino Bravo tras recibir un burofax de la familia en la que se solicitaba el cese de la actividad y de la utilización de la marca Nino Bravo.

Uno de los puntos sobre los que se apoyaban las críticas de la familia es la pérdida de un pantalón utilizado por el artista, que se extravió en el año 2008. El alcalde de Aielo de Malferit, Juanra Espí reconoció que la prenda de vestir no están entre los fondos: "Nadie nos avisó de las intenciones de la familia. Recibimos un burofax. Es cierto que hay un pantalón perdido, pero está así desde el año 2008. Se han hecho averiguaciones, se ha visto de quién es la responsabilidad y se ha estudado a ver si el seguro se hacía cargo. Nos dijeron que al haberse perdido en 2008 no se hacían cargo. Abrimos un procedimiento administrativo y un expediente y en breve procederemos al pago en la familia".

"Estamos abierto a que todo se repiense. Por lo que he leído, se ve que en el año Nino Bravo -en 2023- el Ayuntamiento de València ya ofreció a la familia el traslado. Nosotros hemos llamado a la familia y no nos han contestado. El viernes pasado nos reunimos con todos los grupos políticos presentes en el Ayuntamiento para informales. No se trata de hacer política ni de hacer daño al alcalde de Aielo de Malferit. Al final, se está haciendo daño a la figura de Nino Bravo".

Tal y cómo adelantó Levante-EMV, el Ayuntamiento también ha retirado la imagen del cantante en un monolito y en la puerta de entrada del Museo tras tratar el tema con los integrantes del equipo júridico.