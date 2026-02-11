El Bádminton Xàtiva se alza con 7 medallas en el Máster Territorial

El Club Bádminton Xàtiva suma nuevas medallas a su palmarés, en esta ocasión en el Máster Territorial en las categorías Sub-13 y Sub-17 disputado en Xàtiva el pasado sábado. Los deportistas setabenses sub-17 consiguieron tres oros, una plata y tres bronces en el torneo celebrado en el pabellón municipal Francisco Ballester, que reunió a 87 jugadores de clubes de la Comunitat Valenciana y de otras comunidades como Canarias, Andalucía, Murcia, Baleares y Castilla-La Mancha.

Los jugadores del Club Bádminton Xàtiva consiguieron unos destacados resultados, acumulando 7 medallas, cerrando una gran actuación en la categoría Sub-17, donde se centró la participación local. En la categoría individual, Meshack Martínez partió como cabeza de serie número uno del torneo, quedando encuadrado en el grupo A, donde consiguió las dos victorias que le llevaron al cuadro final. Su condición de cabeza de serie número uno le evitó disputar los cuartos de final, accediendo hasta la semifinal, donde se cruzó con el deportista del CB Almería Alejandro Guijarro. El jugador del CB Xàtiva se mostró muy firme y no dio opción al almeriense, que cedió por un doble 21-11, con lo que el setabense accedió a la final. En ella se encontró con el deportista del CB Ibi, Diego Gázquez. El primer set fue para Meshack, que se impuso por 21-17 frenando los ataques de Diego y manteniéndose siempre por delante en el marcador. En el segundo set, el jugador del CB Ibi se mostró más agresivo y el setabense se equivocó en su estrategia de juego, cediendo por 14-21. Ya en el tercer y definitivo set, la igualdad volvió a ser patente en el marcador, pero Diego contó con ventaja al caer de forma reiterada Meshack en ciertos errores, llegando al final con un 17-21 en contra del setabense, que tuvo que conformarse con la medalla de plata.

En cuanto al resto de deportistas que participaron en la prueba individual, destaca la segunda plaza en el grupo E de Arnau Ballester, que bien podría haber sido la primera si tras un gran primer set a su favor y parte del segundo no hubiera cambiado la dinámica de juego del mismo cediendo el segundo y tercer set, y dejándolo fuera de la fase final. Por otro lado, Alexis Piñero y Aleix Seguí quedaron en tercera posición de sus respectivos grupos. Mención aparte para Pascual Pardo, que tuvo que retirarse por lesión en el segundo set del partido de individual impidiendo también que pudiera disputar la prueba de dobles junto a Sergi Cucart del CB Drop Valencia.

En las pruebas de dobles mixto, la pareja setabense formada por Feliu Terol y Martina Molina consiguieron la medalla de oro tras partir como cabezas de serie número uno. Los setabenses no tuvieron dificultades para conseguir la primera plaza del grupo A y con ello acceder al cuadro final, donde se cruzaron en la final con Germán Ripoll y Goya Vallés en un encuentro donde los setabenses empezaron perdiendo el primer set por un ajustado 19-21. En el segundo set se mostraron más contundentes y colocaron la igualdad tras vencer por un contundente 21-9. Con ello se llegó al tercer set, donde se decidió la final tras 42 minutos de encuentro por un 21-16 a favor de los setabenses.

En esta prueba también cabe destacar los bronces conseguidos por las parejas Arnau Ballester y Victoria Pérez (CB Almería) y Meshack Martínez e Irene Orquín que consiguieron las segundas plazas de sus respectivos grupos por detrás de las dos parejas que disputaron la final.

En el dobles femenino, el CB Xàtiva contaba con dos parejas. La formada por Martina Molina y Hanting Jiang (CB Drop Valencia) y la compuesta por Irene Orquín y Ariadna Fabra también del Drop Valencia. En la primera fase del torneo, ambas parejas consiguieron todas las victorias en los cruces de sus respectivos grupos y con ello se aseguraron el pase a la fase final, con la mala fortuna que el cruce de semifinales enfrentó a ambas parejas. El encuentro se decidió por un doble 21-11 a favor de Martina y Hanting que conseguían de este modo el paso a la final. Una final en la que les esperaban las jugadoras del CB Teulada Laia Giner y Flavia Boccica. El partido, de 44 minutos, fue muy disputado por ambas parejas, donde las jugadoras de Teulada consiguieron avanzarse en el marcador al ganar el primer set por 21-15. En el segundo set Martina y Hanting aumentaron el ritmo de juego y fueron más agresivas para vencer por 18-21 y colocar la igualdad en el marcador. De este modo se llegó al tercer set donde las valencianas no se relajaron y mantuvieron el mismo ritmo que en el segundo set para terminar imponiéndose por 15-21 y colgándose de este modo una nueva medalla de oro. El presidente de la Federación de Bádminton de la Comunitat Valenciana, Ferran Feliu, hizo entrega a los vencedores de las respectivas medallas para dar por concluida la jornada y este Máster Territorial en las categorías Sub-13 y Sub-17.

Próximas competiciones

El Bádminton Xàtiva disputará el próximo fin de semana, 14 y 15 de febrero, el Máster Sub-13 y Sub-17 que se disputará en Alfajarín (Aragón). El evento reunirá a 200 deportistas de todo el territorio nacional en las instalaciones deportivas municipales de dicha localidad, entre ellos cuatro setabenses: Irene Orquín, Martina Molina, Meshack Martínez y Feliu Terol, que participarán en las pruebas de individuales, dobles mixto y dobles femenino.

Noticias relacionadas

El CB Xàtiva también estará presente el próximo sábado en la jornada de los Jocs Esportius en la categoría alevín que tendrá lugar en Enguera. Participarán 9 deportistas del club setabense y de la Escuela Deportiva Municipal, que afrontarán una nueva jornada de bádminton en el pabellón municipal Jaime Alegre junto al resto de compañeros de la provincia de València que continuarán esforzándose por conseguir la clasificación para el Campeonato Provincial de los Jocs Escolars.