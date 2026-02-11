Las bandas de tambores de la Semana Santa de Xàtiva celebran una jornada de convivencia

Las bandas de tambores de la academia Rytmus y de cinco cofradías toman parte este sábado en la II Jornada de Convivencia de Bandas de Tambores y Bombos de la Semana Santa de Xàtiva. Promovida por segundo año por la Hermandad de Cofradías, esta reunión está planteada como una suerte de ensayo general de la Tamborada. Tendrá lugar desde las diez de la mañana en el Jardí de la Pau. La organización invita a un esmorzar (aperitivo y bebida) a los participantes. Sobre las once se llevará a cabo un ensayo de las seis formaciones, de manera individual. La duración estimada será de una hora. Sobre las doce, la organización repartirá entre las cofradías los carteles de la Tamborada de la Semana Santa, que está fijada para el próximo 28 de marzo de nuevo en la plaza de la Seu. Y alrededor de las doce y media habrá un toque común de las seis formaciones a modo de despedida. Es un acto abierto al público.

Según la Hermandad de Cofradías, está previsto que la apertura de la jornada corra a cargo de la concejala de Cultura Festiva del Ayuntamiento de Xàtiva, María Beltrán. Las formaciones previstas son la academia Rytmus (que acudirá con unos 30 integrantes) y las bandas de la Congregación del Santísimo Ecce-Homo (con diez), del Traslado de Cristo al Sepulcro, La Camilla (quince); de la Dolorosa (siete), de La Entrada de Jesús en Jerusalén, La Burreta (diez), y del Sant Sepulcre (con veinte). Han de acudir los portadores del pendón, aunque sea sin él, para así ensayar los movimientos que corresponda.

Cambio de hora del concierto del día 22

La próxima cita de la actividad musical está prevista para el domingo 22 de febrero, a las 12.00 en el Gran Teatre. Se trata del Concert Solidari-Música de Setmana Santa, a cargo de la Banda Sinfónica de la Societat Musical la Nova de Xàtiva. La entrada única cuesta 3 euros (venta presencial en las cofradías, la SM la Nova y la taquilla del Gran Teatre). Este concierto estaba previsto inicialmente a la seis de la tarde, pero se ha adelantado a las doce del mediodía.