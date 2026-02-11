Un buffet de sushi para 500 personas y un concesionario reactivan dos grandes naves sin uso en el polígono de Xàtiva

La implantación de dos potentes negocios en la Ronda Sèquia la Vila de Xàtiva va a reactivar sendas naves de considerables dimensiones que permanecían sin uso desde hacía mucho tiempo en el polígono de entrada a la ciudad.

Por un lado, el Grupo Moon está rematando la construcción de un restaurante japonés con buffet a la carta que tendrá capacidad para albergar a unas 500 personas en un espacio con 4.400 metros cuadrados de superficie, situado entre el concesionario de Renault y la tienda de maquinaria agrícola Molina. El esqueleto de una antigua edificación en ruinas que existía con anterioridad en este emplazamiento está dejando paso a un moderno complejo con una cuidada decoración procedente de Italia.

Recreación del futuro restaurante Moon Sushi en Xàtiva. / Perales Iborra

La empresa promotora está desplegando una inversión de 2 millones de euros para levantar el que puede ser el local de sushi más grande de la provincia de Valencia, con un gran aparcamiento de 2.000 m2 que dispondrá de capacidad para 75 plazas de coches. La intención es que el restaurante pueda estar operativo a finales del mes de marzo, aunque la fecha definitiva podría variar.

El Grupo Moon está especializado en modelos de restauración con consumo ilimitado mediante pedido a la carta. La empresa zaragozana opera con cuatro marcas diferenciadas consolidadas en las provincias de Barcelona, Zaragoza y Madrid. Sus ocho restaurantes de sushi en activo facturaron 12,48 millones en 2025 y atendieron a unos 255.000 clientes. Sus principales consumidores son jóvenes de 18 a 30 años y adultos de 31 a 45 años, en un mercado al alza.

Exterior del futuro buffet del polígono. / Perales Iborra

Moon Sushi, la franquicia que abrirá en Xàtiva, está también presente en el Centro Comercial La Fuensanta de Móstoles, donde ofrece una carta con 240 productos de cocina asiática que se renueva cada dos meses. Los precios varían desde los 15,95 euros para mediodía de lunes a jueves hasta los 22,95 € por las cenas y fines de semana. La firma también tiene previsto abrir otro local en la localidad madrileña de Collado Villalba.

El complejo setabense dispondrá de una sala reservada para celebraciones. Las recreaciones del proyecto muestran un interior de diseños vanguardistas con diversas zonas diferenciadas y una distribución de las mesas que genera un ambiente de privacidad, con separaciones físicas entre los puestos de comida. Entre los elementos contemplados hay unas jaulas cerradas y un área con una especie de piscina.

Recreación de la entrada al restaurante. / Grupo Moon.

Nuevo concesionario

Por otro lado, el grupo Flexicar, que gestiona la mayor red de concesionarios de coches de segunda mano, ocasión y km 0, está ultimando los preparativos para abrir un nuevo local a muy poca distancia del citado restaurante, entre la tienda de Leroy Merlín del parque comercial La Vila e Inelcom. La nave, que dispone de más de 2.000 metros cuadrados de superficie construida en una parcela de 3.168 m2, albergó en el pasado la fábrica de Lámparas Arnau, pero llevaba mucho tiempo abandonada. El negocio se suma al extenso abanico de tiendas de coches que operan en el polígono.

Trabajos preparativos en el nuevo concesionario de Flexicar en la Ronda Sèquia la Vila de Xàtiva. / Perales Iborra

A estos movimientos hay que sumar la reciente compra de los dos grandes edificios de oficinas por estrenar enfrentados a un lado y otro de misma Ronda Sèquia de la Vila, que la inmobiliaria Solvia mantenía en su cartera de inmuebles a la venta desde hacía muchos años, atrapados en la crisis financiera de 2008. Uno de los edificios ha sido adquirido por el propietario de la cadena Family Cash, mientras que en el otro se barajaría la apertura de una clínica, según las fuentes consultadas.

Las nuevas actividades que se van a implantar en esta zona auguran un posible repunte del tráfico en el principal acceso a Xàtiva, un punto que soporta un elevadísimo volumen de vehículos, mientras sigue pendiente de construcción la nueva glorieta proyectada en la propia carretera CV-645, a la altura del Paquito Coloma, para canalizar el tránsito que se dirige al hospital y aliviar los habituales atascos.