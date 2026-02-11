Rachas de más de 95 km/h derriban árboles de grandes dimensiones en Fontanars dels Alforins

Las rachas de viento han superado los 95 kilómetos por hora en Fontanars dels Alforins y han provocado la caída de árboles y ramas en una jornada marcada por la alerta naranja por fuertes vientos. En Ayora se han alcanzado incluso los 115 km/h, cifras que dan una idea de la violencia del temporal.

La borrasca Nils ha dejado rachas de viento huracanado en buena parte de las comarcas. Las previsiones indican que el temporal nos acompañará hasta el sábado. En Fontanars, se han cerrado parques y jardines. Aunque en un primer momento se barajó la suspensión de las clases, finalmente se han mantenido.

El viento no ha cesado en toda la madrugada y a primera hora de la mañana continúa con la misma insistencia. La última tormenta causó todavía más estragos en la localidad un laurel de más de treinta años quedó dañado, varias ramas se rompieron y un nogal centenario apareció partido por una de sus ramas.

Da la sensación de que ahora las borrascas y los temporales se repiten con mayor frecuencia e intensidad que antes. El cambio climático es el responsable de estos fenómenos meteorológicos, por mucho que todavía haya quien niegue una evidencia avalada por la ciencia.

Extremar las precauciones

El Ayuntamiento de Fontanars ha emitido un comunicado a través de su WhatsApp para que se extremen las precauciones y se eviten los desplazamientos mientras dure el episodio de viento. El alto riesgo de incendio obliga, además, a suspender las quemas agrícolas hasta nuevo aviso.

Como informó este diario ayer, Bocairent ha suspendido la 'cordà' de sus fiestas patronales por el temporal, mientras que diversos ayuntamientos de la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal han cerrado parques y espacios públicos por precaución.