La Escola de Ciclisme d’Ontinyent sube al podio en el estreno de la temporada de enduro

La Escola de Ciclisme d’Ontinyent ha iniciado la temporada de enduro con buenos resultados, subiendo al podio en la primera prueba de la modalidad. El Bike Park La Safranera de Alcoi acogió el pasado sábado la primera prueba de la Copa Comunitat Valenciana de Enduro BTT by Gordakos, una cita que reunió a jóvenes corredores de todo el territorio valenciano y que marcó el inicio de la temporada.

Un corredor de la Escola de Ciclisme d'Ontinyent en la prueba de enduro en Alcoi. / Escola Ciclisme Ontinyent

La escuela de Ontinyent estuvo presente con varios representantes, que vivieron una jornada muy especial. Para los niños de la escuela de BMX era su primera experiencia en competición, mientras que para Jaume Beneyto también suponía su estreno en una prueba de enduro. Pese a los nervios propios del debut, los corredores disfrutaron de una mañana intensa en un circuito exigente pero muy divertido.

Corredores de BMX en la prueba de enduro en Alcoi. / Escola Ciclisme Ontinyent

El buen trabajo realizado durante los entrenamientos se vio reflejado en unos resultados muy positivos. Quim Blasco quedó segundo en categoría Promesa, mientras que Jaume Beneyto fue cuarto en categoría Infantil.

La jornada se completó con una carrera-exhibición para los más pequeños, hasta 5 años, donde participaron Pau Blasco, Oliver Anaya y Martín Revert, demostrando que el futuro del ciclismo está muy asegurado.

La próxima cita para la escuela será el 22 de febrero, con la disputa de la primera prueba del Open BTT Comunitat Valenciana d’Escoles, que tendrá lugar nuevamente en el Bike Park La Safranera de Alcoi.