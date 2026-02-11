Hiperber abre su segundo supermercado en Ontinyent tras una inversión de 700.000 euros

Hiperber ha inaugurado hoy su primer supermercado del año 2026 en el municipio de Ontinyent, reforzando su presencia en la provincia de Valencia. El nuevo establecimiento, situado en la calle Font dels Brulls número 11, se convierte en el segundo centro de la cadena en esta localidad y ha supuesto una inversión de 700.000 euros. Esta apertura forma parte del plan de crecimiento territorial de la compañía, que continúa ampliando su red en zonas estratégicas.

Con esta nueva tienda, Hiperber alcanza la cifra de 90 supermercados en funcionamiento y consolida su implantación en la comarca de la Vall d’Albaida, donde ya contaba con un primer centro, inaugurado el 20 de diciembre de 2022, que marcó el desembarco de la empresa en la provincia de Valencia. Actualmente, dispone de siete tiendas en la provincia de Valencia: Ontinyent (2), Alginet (1), Buñol (1), Paiporta (1), Cheste (1), Tavernes de la Valldigna (1) y Xàtiva (1), y uno más que abrirá próximamente en Benaguasil.

El nuevo supermercado de Ontinyent cuenta con una sala de ventas de 1.620 metros cuadrados y con 145 plazas de aparcamiento, repartidas entre el sótano (79) y la superficie (66), lo que facilita el acceso y mejora la experiencia de compra de los usuarios. Además, la apertura ha generado 19 puestos de trabajo directos, reforzando el compromiso de la empresa con la creación de empleo local.

Esta nueva apertura corresponde a un centro adquirido por Hiperber a la cadena Economy Cash, que ha sido adaptado a la imagen, surtido y estándares operativos de la empresa ilicitana. El establecimiento ofrece una propuesta comercial que combina productos frescos, secciones asistidas como carnicería y charcutería, pescadería, una amplia presencia de primeras marcas y una cuidada selección de marcas propias, entre las que se encuentran Alteza, Selex, Crowe, Tandy, Centraline, Artiq, Rikíssimo y Plus Max.

El acto de inauguración ha contado con la presencia del equipo directivo de Hiperber y representantes municipales del Ayuntamiento de Ontinyent, encabezados por el alcalde, Jorge Rodríguez Gramage, y los concejales de Territorio, Oscar Borrell, y Hacienda, Juan Pablo Úbeda, que han recorrido las instalaciones destacando la variedad de productos, la apuesta por el producto fresco y el modelo de compra basado en amplio surtido de referencias y los precios ajustados.

Como es habitual en sus nuevas aperturas, Hiperber ha equipado el centro con medidas de eficiencia energética y sistemas de refrigeración de bajo consumo, en línea con su compromiso con la sostenibilidad y la reducción del impacto ambiental en toda su red de tiendas.

Este nuevo supermercado forma parte del plan de expansión previsto para 2026, un ejercicio en el que la empresa continuará creciendo de forma sostenida y reforzando su modelo de supermercado próximo, eficiente y adaptado a las necesidades reales del consumidor.

El consejero delegado de Hiperber, José Bernabeu, ha señalado que “arrancamos el año con una nueva apertura que refuerza nuestra presencia en una localidad clave como Ontinyent. Este centro representa un paso más en nuestra estrategia de expansión ordenada, basada en consolidar cada zona antes de seguir creciendo. Estamos satisfechos de poder ofrecer a los vecinos un modelo de supermercado de proximidad, con un surtido de calidad y un servicio cercano”.

Sobre Hiperber

Hiperber es una cadena de supermercados con presencia en las provincias de Alicante, Murcia, Valencia y Albacete, y una superficie comercial que supera los 85.000 metros cuadrados de sala de ventas. Durante 2025, Hiperber registró una facturación de 235,1 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 6,88% respecto al ejercicio anterior, y atendió a 18,2 millones de clientes. La empresa cuenta con una plantilla de más de 1.500 empleados.

La oferta comercial de Hiperber se basa en la libertad de elección del consumidor, combinando una amplia presencia de primeras marcas con una cuidada selección de marcas propias como Alteza, Selex, Tandy, Crowe, Centraline, Artiq, Plus Max o Rikíssimo, además de una apuesta decidida por las secciones asistidas de frescos, como carnicería, charcutería, pescadería o frutería.