Instalan barreras más seguras en los puentes para evitar caídas sobre las vías del tren en Xàtiva
Los trabajos desplegados por Adif han obligado a cortar un carril del puente de la Beata Inés, junto al British School
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) está instalando protecciones más seguras para evitar caídas a las vías del tren en el puente de la calle Beata Inés de Xàtiva, ubicado en las inmediaciones del British School y el sector Palasiet.
Los trabajos desplegados por operarios de la empresa Vilor desde el lunes a un lado y otro de la pasarela han obligado a cortar uno de los carriles del trazado al paso de vehículos en la entrada desde la carretera CV-645. Hasta ahora, unas barandillas de escasa altura separaban el vacío del andén peatonal del puente, que conecta la parte nordoeste de la ciudad con el polígono La Vila y les Pereres.
Los trabajadores se encontraban ayer levantando las sujeciones que servirán de base a las nuevas barreras, de considerables dimensiones. También se arrancaron unos setos de adelfa en la zona de la calle 9 d'Octubre que llegaban a la altura del camino para peatones del puente. El objetivo de la actuación es evitar percances por la caída accidental o intencional de personas a las vías del tren.
Las protecciones más seguras también se han colocado recientemente en el puente sobre el trazado ferroviario situado en las inmediaciones del IES Lluís Simarro y la gasolinera de Family Cash.
