Instalan barreras más seguras en los puentes para evitar caídas sobre las vías del tren en Xàtiva

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) está instalando protecciones más seguras para evitar caídas a las vías del tren en el puente de la calle Beata Inés de Xàtiva, ubicado en las inmediaciones del British School y el sector Palasiet.

Los trabajos desplegados por operarios de la empresa Vilor desde el lunes a un lado y otro de la pasarela han obligado a cortar uno de los carriles del trazado al paso de vehículos en la entrada desde la carretera CV-645. Hasta ahora, unas barandillas de escasa altura separaban el vacío del andén peatonal del puente, que conecta la parte nordoeste de la ciudad con el polígono La Vila y les Pereres.

Dos mujeres cruzan por la zona acotada en el puente durante las obras. / Perales Iborra

Los trabajadores se encontraban ayer levantando las sujeciones que servirán de base a las nuevas barreras, de considerables dimensiones. También se arrancaron unos setos de adelfa en la zona de la calle 9 d'Octubre que llegaban a la altura del camino para peatones del puente. El objetivo de la actuación es evitar percances por la caída accidental o intencional de personas a las vías del tren.

Noticias relacionadas

Las protecciones más seguras también se han colocado recientemente en el puente sobre el trazado ferroviario situado en las inmediaciones del IES Lluís Simarro y la gasolinera de Family Cash.