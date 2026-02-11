La playa de interior con bandera azul que sube a 5 euros la entrada para los bañistas

Siguiendo la senda emprendida por otros municipios de la Canal de Navarrés que en los últimos años han experimentado un considerable incremento del número de bañistas en sus parajes naturales, el Ayuntamiento de Navarrés ha aprobado una modificación al alza de la tasa por el acceso al espacio de baño de Playamonte que persigue garantizar un equilibrio entre los ingresos y los gastos asociados al mantenimiento de este enclave, que en 2023 se convirtió en la primera playa de interior en conseguir el reconocimiento de la bandera azul.

La actualización de la ordenanza fiscal reguladora por el aprovechamiento de las instalaciones y servicios públicos del área recreativa se aprobó en el último pleno ordinario del consistorio, celebrado el pasado 29 de enero. El acuerdo adoptado incrementa de 3 a 5 euros el precio que deberán pagar los usuarios mayores de 5 años por la entrada a Playamonte en la temporada alta estival. El nuevo texto mantiene la gratuidad del acceso para los niños menores de dicha edad y eleva de 2 a 3 euros la tasa para los mayores de 65 años, pensionistas y personas con diversidad funcional.

Incremento de costes

El incremento del precio pretende cubrir el incremento del coste de mantenimiento de Playamonte para el Ayuntamiento de Navarrés. En los últimos años se ha incorporado la figura de un agente de seguridad privada, ha aumentado el número de socorristas y las inversiones municipales han ido al alza. "No podemos permitimos que se genere un desequilibrio entre ingresos y gastos. Playamonte está funcionando muy bien, pero tenemos que seguir cuidándolo y buscando un punto de equilibrio", indicó en el pleno el secretario del consistorio. "Al mismo tiempo, nos mantenemos en la línea del resto de ayuntamientos de la zona y recaudamos un poco más para mejorar los servicios", ahondó este.

El alcalde, Federico Argente, indicó que había mantenido conversaciones con el resto de ayuntamientos de la comarca y recordó que Bolbaite ya subió a 5 euros el precio de la entrada a la zona de baño de su río el año pasado. "Se trata simplemente de equipararnos al resto de la Canal para que seamos todos más o menos iguales. Así evitamos el problema de que lo que no tienen otros nos lo tengamos que tragar nosotros", incidió el primer edil.