La programación escénica de Ontinyent supera los 5.500 espectadores en el último año

La programación cultural municipal desarrollada a lo largo de 2025 en el Teatre Echegaray y la Sala Gomis de Ontinyent registró un total de 5.559 espectadores distribuidos entre los 28 espectáculos programados.

Recitales como los de Pep Gimeno "Botifarra", Millan Salcedo, la compañía Atalaya, María Adánez o la Intokables Big band fueron algunos de los de mayor afluencia de público, siendo también destacable que un total de 22 de los 28 espectáculos salieron a la venta por menos de 10 euros gracias a que el ayuntamiento ha asumido parte del coste de los cachés, para garantizar el acceso del público a propuestas de calidad.

El regidor de Cultura, Àlex Borrell, ha valorado positivamente estos datos. "Las cifras confirman la consolidación de una programación estable, accesible y pensada para diferentes perfiles de público”, ha indicado. Según el edil, “desde el Ayuntamiento hacemos un esfuerzo presupuestario importante, asumiendo parte del coste de los espectáculos para que las entradas puedan mantenerse a precios asequibles. También es de agradecer el apoyo otras entidades, como la Diputación de València con el concierto de Pep Botifarra. Entendemos la cultura como un servicio público y no queremos que ninguna persona deje de asistir por una cuestión económica”.

Así, a lo largo del año se configuró una oferta variada que incluyó teatro para público adulto, propuestas familiares, música y danza, con la participación de intérpretes y compañías de reconocido prestigio a nivel estatal y autonómico. Entre los nombres propios que pasaron por los escenarios municipales destacan María Adánez, Millán Salcedo, Carles Alberola, Pilar Almería o Bruno Tamarit, que se añaden a la nómina de artistas de primer nivel que han actuado en los últimos años en Ontinyent, como Aitana Sánchez Gijón, Josep Maria Pou, Cayetana Guillén Cuervo Malena Alterio, Carles Sans, Silvia Marsó, Carlos *Hipólito, Joel Joan, David Llorente, Jose Troncoso, Leono Watling, Albert Pla, Jose Luis Sanz o Pepe Viyuela, entre otros.

En cuanto a compañías, en 2025 contó con la presencia de formaciones de referencia como Atalaya Teatro con “La Celestina”, Lucas Escobedo con “Pavor”, así como las valencianas Teatre Micalet y Albena Teatre. La programación musical incluyó actuaciones de Pep Botifarra, Pepa y Nostrum Madre Camerata, a la vez que se continuó apoyando a la proyección de músicos locales con las presentaciones de disco de Ivan Lane, la *Intokables Big band y 3+1 Saxophone Cuarteto.

Humor y oferta familiar

El humor también tuvo su espacio con propuestas como “Preguntamelón” de Millán Salcedo y la actuación de Carola Maldonado. En el ámbito familiar se programaron espectáculos como “Buh” de Teatro del Alcance, “La Chef Pipa”, “Solo en Casa” de la compañía El Row y las representaciones incluidas en la 40 Mostra Internacional de Titelles. La danza estuvo representada por A3 Danza con “Renaissance”, “Alas” de la compañía Jellyfish y la compañía de Jacob Gómez con “Meohadim”, con la participación de la ontinyentina Blanca Tolsà.

Àlex Borrell también ha destacado que “la combinación de grandes producciones con el apoyo al talento valenciano y local nos permite reforzar el papel de Ontinyent como referente cultural a nuestro entorno”. En este sentido, ha recordado que el municipio forma parte del programa Platea del Ministerio de Cultura y del Circuito Cultural Valenciano en las modalidades A de teatro y B de música, hecho que facilita el acceso a espectáculos de calidad con el apoyo del Instituto Valenciano de Cultura y de la Diputación de València. El regidor avanza que de cara a 2026, el Ayuntamiento mantendrá la apuesta “por una programación en los dos espacios municipales donde seguiremos apostando por la calidad artística, variedad de géneros y los precios accesibles”, manifestaba.