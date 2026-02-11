Un vehículo de reparto causa daños en una fachada del carrer Corretgería

Un vehículo o camión de reparto ha causado daños en una fachada del carrer Corretgería, en el casco antiguo de Xàtiva. La situación causó la retirada de los cascotes depositados sobre la vía y la instalación de precinto policial para avisar de lo ocurrido. Desde el consistorio han confirmado que requerirán a la propiedad que actúe para arreglar los daños ocasionados en la fachada, ante la ausencia de datos del vehículo que ha ocasionado los desperfectos para pasar el parte de desperfectos al seguro.

Imagen de la fachada que ha registrado daños en el carrer Corretgería de Xàtiva por el paso de un vehículo. / José Luis G. Llagües

La situación ha causado la indignación de los vecinos de la zona, que piden al consistorio una mayor regulación y lamentan "los efectos y los daños del tráfico de vehículos pesados por estrechas calles del núcleo antiguo de Xàtiva sin control, regulación y limitación de tonelaje y volumen por el Ayuntamiento de Xàtiva. Incluso, cuando el vecindario tiene que proteger las casas con sus medios", exponen. Acompañan la petición realizada en redes sociales con fotografías que ilustran otros casos con situaciones similares.

A su vez, la misma asociación vecinal ha denunciado otro reciente caso de ocupación en el casco antiguo de Xàtiva. Así, apuntan que "el pasado sábado hubo un intento de okupación en el carrer Sant Pere del núcleo antiguo de Xàtiva, en una casa en escombros y con peligro por desprendimientos. Enfrente, hay otra casa okupada y los propietarios, por herencia familiar, están desesperados por los gastos, el paso por los juzgados y los trámites sin fin para recuperarla".

En las imágenes compartidas se puede ver que hay cinta policial que prohíbe la entrada y un mensaje de "peligro" escrito con aerosol.

Cabe recordar que hace semanas se denunció la ocupación de la casa natalicia en Xàtiva del cronista de València Vicente Boix. Y la de Francisco Bolinches también vive un destino similar.