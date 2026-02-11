Un vehículo de reparto causa daños en una fachada del carrer Corretgería
Los vecinos piden controlar el tonelaje de los camiones y furgonetas que recorren la parte antigua de la ciudad
También denuncian un nuevo intento de ocupación ilegal de una nueva vivienda, precintada con cinta policial
Un vehículo o camión de reparto ha causado daños en una fachada del carrer Corretgería, en el casco antiguo de Xàtiva. La situación causó la retirada de los cascotes depositados sobre la vía y la instalación de precinto policial para avisar de lo ocurrido. Desde el consistorio han confirmado que requerirán a la propiedad que actúe para arreglar los daños ocasionados en la fachada, ante la ausencia de datos del vehículo que ha ocasionado los desperfectos para pasar el parte de desperfectos al seguro.
La situación ha causado la indignación de los vecinos de la zona, que piden al consistorio una mayor regulación y lamentan "los efectos y los daños del tráfico de vehículos pesados por estrechas calles del núcleo antiguo de Xàtiva sin control, regulación y limitación de tonelaje y volumen por el Ayuntamiento de Xàtiva. Incluso, cuando el vecindario tiene que proteger las casas con sus medios", exponen. Acompañan la petición realizada en redes sociales con fotografías que ilustran otros casos con situaciones similares.
A su vez, la misma asociación vecinal ha denunciado otro reciente caso de ocupación en el casco antiguo de Xàtiva. Así, apuntan que "el pasado sábado hubo un intento de okupación en el carrer Sant Pere del núcleo antiguo de Xàtiva, en una casa en escombros y con peligro por desprendimientos. Enfrente, hay otra casa okupada y los propietarios, por herencia familiar, están desesperados por los gastos, el paso por los juzgados y los trámites sin fin para recuperarla".
En las imágenes compartidas se puede ver que hay cinta policial que prohíbe la entrada y un mensaje de "peligro" escrito con aerosol.
Cabe recordar que hace semanas se denunció la ocupación de la casa natalicia en Xàtiva del cronista de València Vicente Boix. Y la de Francisco Bolinches también vive un destino similar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Salva de la dana a la anciana para la que trabajaba y le niegan los papeles por no estar empadronada
- El antiguo cauce del Turia tendrá que esperar para llegar hasta el mar
- Usuarios de la línea C2 en Xàtiva: 'Ya no puedo coger el tren que necesito, ahora me tocará pedirle a un familiar que me lleve
- Una inversión de nueve millones reformará el paseo marítimo de Cullera para reforzar su protección frente a los temporales
- Varapalo definitivo al Ateneo: el ayuntamiento rechaza el recurso para legalizar su terraza
- Particulares piden de manera fraudulenta hasta mil euros por empadronarse en Gandia
- Se vende exclusivo piso con piscina privada en el barrio del Botànic de València
- El Consell rechaza retirar el sueldo público y los derechos vitalicios a los expresidents