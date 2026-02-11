Xàtiva constituye el Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes para el presente curso

Este miércoles ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Xàtiva el pleno de constitución del Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes, con la presencia del alcalde, Roger Cerdà, la primera teniente de alcalde y concejala de Educación, Amor Amorós, y el concejal de Participación, Héctor Cuenca.

El alcalde, Roger Cerdà, y los regidores Amor Amorós, Héctor Cuenca, Lena Baraza, en el Consell de Xiquets i Xiquetes. / Ajuntament Xàtiva

Este proyecto de participación infantil y de educación para la participación, creado durante la pasada legislatura, tiene como objetivo implicar a los niños y niñas de la ciudad en los procesos de toma de decisiones a nivel local. La finalidad es introducir desde edades tempranas la importancia de la participación y de la implicación en la vida pública, así como el conocimiento del funcionamiento de las instituciones locales. Además, sirve para informar y concienciar sobre los derechos de la infancia y para adquirir capacidades y habilidades como la organización, el respeto o el diálogo, necesarias para la convivencia social.

El proyecto, integrado en la Red de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia de la Generalitat Valenciana, está impulsado y reforzado desde las concejalías de Participación y Educación y dinamizado por un equipo profesional. En el Consell participa alumnado de 5º y 6º de Primaria de todos los centros educativos de la ciudad, y se renueva parcialmente cada curso, eligiendo a dos representantes de cada centro de 5º de Primaria (mientras que el alumnado que pasa a 6º continúa formando parte del mismo).

«Partiendo de lo que establece la Convención sobre los Derechos de la Infancia, asumimos que los niños y niñas deben tener un papel activo en la vida pública. La creación de este consejo permite abrir un espacio estable de diálogo entre la infancia y el ayuntamiento para hacer llegar sus opiniones», ha señalado el concejal de Participación, Héctor Cuenca, quien ha añadido que «la implicación en este órgano tiene un claro valor pedagógico y puede contribuir a construir, en el futuro, una ciudadanía más responsable y comprometida con su entorno».

A partir de este momento están previstas sesiones mensuales hasta el mes de junio en el centro social joven de ocio y cultura de Xàtiva (JOC), con metodologías participativas para elegir un tema sobre el que investigar, opinar y elaborar propuestas de mejora. En junio se celebrará un pleno en el que los niños y niñas trasladarán al equipo de gobierno el resultado final de su trabajo. «Formar en participación significa reforzar el vínculo con la ciudad. Disponer de un espacio en el que los niños y niñas analicen las necesidades del municipio y planteen respuestas desde una mirada creativa y compartida es un auténtico privilegio que debemos cuidar», ha indicado la concejala de Educación y primera teniente de alcalde, Amor Amorós, quien ha destacado también que «comienza una nueva etapa del Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes que confío en que sea muy positiva para todas las personas implicadas”.