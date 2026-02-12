Albaida expropiará parcelas para el carril ciclopeatonal al Palomar

Albaida y el Palomar, dos localidades separadas por menos de 2 kilómetros, persiguen desde hace años la construcción de una vía ciclopeatonal que una los dos municipios. El Palomar habilitó el tramo en su término y falta que Albaida complete el carril para ciclistas y viandantes con el tramo previsto en su término. La consecución de la reivindicación histórica dio un paso adelante el pasado mes de julio de 2025 con el anuncio de la Diputació de València de la inversión de más de 580.000 euros para financiar la obra. La actuación avanzó con la redacción del proyecto, mientras el Ayuntamiento de Albaida negociaba con los propietarios la cesión de los terrenos necesarios y confiaba en licitar y adjudicar los trabajos para que la obra estuviera en macha antes de 2026. Pero el proceso de cesión de terrenos se ha demorado, ante la reticencia de algunos propietarios a la operación. Ahora, el consistorio albaidense ha iniciado la expropiación forzosa de estas parcelas para seguir adelante con el proyecto.

El ayuntamiento ha anunciado el inicio del expediente de expropiación forzosa de los bienes afectados y la necesidad de su ocupación. La resolución detalla los bienes que se van a incorporar al dominio público en referencia a los propietarios que "no han manifestado su conformidad previa a la adquisición directa y amistosa y por el precio ofrecido de sus bienes" por el consistorio. Se trata de cuatro parcelas: tres terrenos y una vivienda. Este inmueble se sitúa en la partida "Rech Nou" o carretera de Xàtiva a Alcoi, en una parcela que abarca una vivienda de 100 metros cuadrados y espacio libre destinado al acceso y aparcamiento. La superficie total es de 1.386 m² y la superficie a expropiar es de 99,16 m². Los tres solares también se ubican en la misma partida. Uno cuenta con 1.268 m², de los que se expropiarán 90,16 m²; otro cuenta con 24.474 m², 19,61 de ellos a expropiar; y el tercero es de 3.014 m², de los que se expropiarán 35,8 m².

La vía ciclopeatonal en el término de Albaida dará continuidad a la que se habilitó en el Palomar, en un tramo de algo más de un kilómetro. La actuación de mejora de la seguridad viaria y la construcción del carril tiene un presupuesto base de licitación de 582.521 euros y un plazo de ejecución de 6 meses. Albaida y el Palomar piden la construcción de la vía ciclopeatonal en un trayecto que hacen habitualmente vecinos de las dos poblaciones, por la cercanía entre ellas, y es muy utilizado también por jóvenes, que ahora transitan por la carretera en el tramo donde no existe el carril, con el peligro que ello conlleva.

Tras el anuncio de la inversión por parte de la Diputació de València, en julio del año pasado, el alcalde de Albaida, Juan Carlos Roses, manifestó que “estamos muy ilusionados con el proyecto y con la subvención por parte de la Diputació, que nos va a permitir hacer frente no solo a la construcción de la plataforma, sino también a la inclusión de una vía ciclista y a la iluminación para reforzar la seguridad”. Roses exponía ya entonces que “la redacción del proyecto está en marcha, mientras negociamos la cesión de los terrenos para poder licitar y continuar con el proceso, que queremos que sea lo más rápido posible”. El alcalde confiaba en poner en marcha las obras “antes de 2026”. El proyecto se ha retrasado, pero la expropiación forzosa de los terrenos desencalla la actuación para su adjudicación y ejecución.