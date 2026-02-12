Cuando las bombas masacraron la estación de tren de Xàtiva

Han pasado 87 años, pero Xàtiva no olvida. El 12 de febrero de 1939, en los compases finales de la Guerra Civil -la contienda ya estaba decidida, había ganado el bando nacional- un ataque aéreo de Aviación Legionaria italiana masacró la estación de tren de Xàtiva. Las cifras definen la tragedia sucedida: cinco bombas de 250 kilos cayeron sobre la capital de la Costera, causando 129 víctimas mortales y más de 200 heridos. Fue una carnicería. Algunas voces llaman al ataque como el "Guernica valenciano". Sin embargo, la sucedida en Xàtiva no es tan conocido como la matanza acaecida en tierras vascas. Ni de lejos.

Sin embargo, Xàtiva no olvida. Este fin de semana tendrá lugar el tradicional homenaje a las víctimas que se celebra cada año. Vicent Pastor, el último superviviente directo del ataque a la estación, no podrá asistir. Falleció a principios del pasado mes de enero. Tenía ocho años cuando sucedió el bombardeo y perdió a un hermano tres años mayor. Su testimonio -y el de otras víctimas y familiares directos- fue recopilado forma parte del documental que fue lanzado hace cinco años con la narración de Pep Gimeno "Botifarra".

El próximo 15 de febrero tendrá lugar el Memorial de las víctimas del bombardeo de la estación de Xàtiva del año 1939, un acto institucional que se organiza cada año por parte del Ayuntamiento y el Consell de la Joventut de Xàtiva, con la colaboración de la Diputación de Valencia y RENFE. El acto tendrá lugar a las 12h en la plaza de la Estación y contará con la participación de la Muixeranga de Xàtiva, una actuación musical de Pep Gimeno "Botifarra" y la intervención de Vicent Monsonís Andreu, director del film «La invasió dels bàrbars».

Así fue el homenaje a las víctimas del bombardeo de la estación de Xàtiva en el 85º aniversario del trágico sucesos / Estudio Federico

La tragedia sigue viva en el imaginario setabense. Así, el ilustrador Cesc Roca ha compartido en sus redes sociales un diseño basado en la masacre. "No deixem que torne a pasar", es el escueto mensaje que acompaña al cartel.

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, también ha recordado lo sucedido en redes sociales.

"Hoy recordamos aquel fatídico día de 1939 en que la estación de Xàtiva se llenó de horror y de ausencias. Vidas inocentes quedaron segadas por un bombardeo que todavía pesa en la memoria de la ciudad. Recordamos aquella jornada con el corazón en la mano y el nombre de cada víctima en el pensamiento. Porque no eran cifras, eran vidas que fueron arrebatadas en un acto cruel y despiadado", apunta el primer edil.

"El domingo os esperamos a todos en la plaza de l'Estació (12h), en un acto que es un compromiso colectivo con la memoria, la dignidad y la justicia. Una importancia que ya quedó patente el año pasado con la presencia del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero".

Ya lo dice el refranero más clásico, que nunca falla: "Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo". La frase, que fue acuñada por el filósofo y poeta español George Santayana en su obra La Vida de la Razón (1905-1906), lo resume todo.